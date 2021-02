Slotcall: Veel goed nieuws

De AEX (+0,3%) zet de stijgende lijn door al hebben de winst van vanochtend niet vast kunnen houden. De markten profiteren van meevallende cijfers over de Europese dienstensector.

Alleen de Duitse PMI (46,7 vs 46,8 verwacht) viel licht tegen. Zoals verwacht komen de inkoopmanagersindices uit beneden het neutrale niveau van 50. Toch zijn de PMI's aanzienlijk beter dan tijdens de eerste lockdown.

Nog meer goed nieuws, want het Amerikaanse banenrapport kwam veel beter uit dan verwacht. Loonstrookjesverwerker ADP meldde een banengroei van 174.000 en dat is aanmerkelijk beter dan de 49.000 waarop economen rekenden.

Toch deed de beurs er helemaal niets mee. Sinds centrale banken zijn begonnen met kwantitatieve verruiming lijkt het banencijfer aan belang te hebben ingeleverd. Dat uit zich in een lauwe marktreactie.

Amazon

De vierdekwartaalcijfers van de E-Commercegigant worden overschaduwd door het onverwachte vertrek van Jeff Bezos als CEO. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn andere passies, waaronder zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Per 1 juli draagt hij het stokje over aan Andy Jassy, de huidige topman van Amazon Web Services.

De cijfers over het afgelopen kwartaal waren zoals verwacht goed. De omzet steeg met 44% naar $126 miljard en het operationele resultaat nam met 77% toe. Het bedrijf profiteert van het toenemende aantal online bestellingen.

Voor dit jaar rekenen we op een winst per aandeel van $62. Dit impliceert een getaxeerde K/W van 54. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

HAL

Op de lokale markt behoort HAL (+5,7%) tot de grote winnaars. Het aandeel is door het uitzonderlijke trackrecord uitermate populair onder particuliere beleggers. De afgelopen 25 jaar heeft HAL een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van circa 20%.

De strategie van de investeringsmaatschappij is dat het een groot belang neemt in kansrijke bedrijven, zodat het invloed kan uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken. Een belangrijke voorwaarde is dat HAL beschikt over specifieke kennis van de sector waarin de onderneming actief is. De investeringsmaatschappij belegt daarom voornamelijk in oliegerelateerde bedrijven.

De rendement vielen de laatste vijf jaar wat tegen, waardoor het enthousiasme onder beleggers is getemperd. Dit resulteert in een fikse discount ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel. Voor om reden een uitgebreide analyse te schrijven. Het volledige verhaal leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Italiaanse tienjaarsrente maakt een duikvlucht. Er zijn geruchten dat de voormalige ECB-voorzitter Mario Draghi premier wordt van het Zuid-Europese land.

Nederland: +1 basispunt (-0,40%)

Duitsland: +1 basispunt (-0,47%)

Italië: -8 basispunten (+0,58%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (+1,12%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunten (+0,37%)

Brede markt

De AEX klimt 0,3% en daarmee blijven we wat achter ten opzichte van de Duitsers (+0,7%). Toch zijn het vooral de Fransen (+0,0%) die tegenvallen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 7,6% en noteert 23,6 punten.

Wall Street koerst rondom het nulpunt. De Nasdaq (+0,4%) is dankzij Alphabet (+8,3%) de positieve uitschieter.



De euro zakt 0,2% en noteert 1,203 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (+0,7%) zijn het met elkaar oneens. Laatstgenoemde kreeg gisteren nog zware klappen te verwerken.

Olie: WTI (+2,0%) en Brent (+1,7%) gaan verder omhoog.

Bitcoin (+4,1%) ligt op koers voor de $40.000.



Het Damrak:

Royal Dutch Shell (+1,5%) presenteert morgenochtend om precies 8.00 de jaarcijfers. De strategie-update volgt een week later (11 februari).

(+1,5%) presenteert morgenochtend om precies 8.00 de jaarcijfers. De strategie-update volgt een week later (11 februari). Ook Unilever (+1,0%) geeft morgen een kijkje in de boeken. Het zal mij niet verbazen als het concern de tegenvallende valuta-effecten benoemt. De dollar heeft afgelopen jaar een aardige tik gekregen en daar heeft de multinational last van.

(+1,0%) geeft morgen een kijkje in de boeken. Het zal mij niet verbazen als het concern de tegenvallende valuta-effecten benoemt. De dollar heeft afgelopen jaar een aardige tik gekregen en daar heeft de multinational last van. Unibail Rodamco (-3,5%) ging vorige week door een short squeeze hard omhoog. Vandaag loopt het enthousiasme er weer uit. Wie weet nemen er een aantal handelaren winst.

(-3,5%) ging vorige week door een short squeeze hard omhoog. Vandaag loopt het enthousiasme er weer uit. Wie weet nemen er een aantal handelaren winst. DSM (+1,6%) sluit op de hoogste koers ooit.

(+1,6%) sluit op de hoogste koers ooit. Prosus (+1,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar €144 van €133 en het koopadvies blijft gehandhaafd. De Zuid-Afrikaanse holding noteert volgens de Zwitserse zakenbank momenteel tegen een discount van 45% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

(+1,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar €144 van €133 en het koopadvies blijft gehandhaafd. De Zuid-Afrikaanse holding noteert volgens de Zwitserse zakenbank momenteel tegen een discount van 45% ten opzichte van de intrinsieke waarde. Ondanks dat er nog geen zicht is op een snelle heropening van de sportscholen, blijft het aandeel Basic-Fit (+3,3%) goed liggen. Hier leg ik uit waarom.

(+3,3%) goed liggen. Hier leg ik uit waarom. Shorter Marshall Wace heeft het hazenpad gekozen. Met verlies, want Arcadis (-0,5%) koerst rondom zijn all time high. Shortsellers haken af bij Arcadis #Arcadis https://t.co/gWm1eHn6qY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 3, 2021

Het is niet de dag van winkelvastgoed. Eurocommercial Properties (-1,4%), Wereldhave (-3,0%) en Vastned (-3,7%) staan in de uitverkoop. Het bericht dat grote winkelcentra in Frankrijk hun deuren moeten sluiten, ettert na.

(-1,4%), (-3,0%) en (-3,7%) staan in de uitverkoop. Het bericht dat grote winkelcentra in Frankrijk hun deuren moeten sluiten, ettert na. BAM stijgt 3,0%, maar een duidelijke trigger kan in niet vinden.

stijgt 3,0%, maar een duidelijke trigger kan in niet vinden. Lokaal speert Alumexx (+17,8%) er op een hoog volume vandoor.

Adviezen

PostNL: naar €3,15 van €3 en houden - Berenberg

Prosus: naar €144 van €133 en kopen - Credit Suisse

Sligro: naar kopen van houden en naar €19 van €17 - ING

Agenda