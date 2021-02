Italiaanse banken stijgen op beurzen door Draghi-effect

Stijgende rentes zouden in mijn ogen nu wel goed zijn. Het zal nadelig uitpakken voor de beurskoersen en de huizenprijzen doen stabiliseren of dalen maar dan nog, de balans was de afgelopen jaren ver te zoeken. Zeker de speculatievere aandelen zoals Tesla zullen hierdoor flinke klappen krijgen. Zal landen eens leren om wel op de begroting te letten, vind de huidige staatsschulden vrij bizar.