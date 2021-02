Philips huwelijkt weer dochter uit?

Reuters, waar ik mee werk, meldt nog niets. Ik zoek. Want als er een bedrijf is dat een track record heeft met dochters naar de beurs brengen... Philips dus. Ik noem ASML, NXP, Signify en ooit werd Polygram voor legendarisch veel geld verkocht. Oh ja, Siemens had al, hoe zeg ik dat, omgekeerd gewaarschuwd.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp