BeursVandaag: Bloedstollend

Alles alweer groen, met de AEX stiekem op +4,5% dit jaar (en dat was al +6,3%). Niet bij ons, maar er is heel veel nieuws en de agenda is vol.

De grote verrassing is dat Jeff Bezos rustiger aan gaat doen. Een tent van $1,7 biljoen uit de klei trekken, meer dan een miljoen mensen op de payroll en thuiswinkelen heel gewoon gemaakt: ik kom niet bij hem in de buurt en u dan? Ik heb al een recensie, want hoeveel kan Amazon nog meer, meer, meer?

Dat hoeft zeker geen, laat staan meteen minder, minder, minder te zijn, maar lees. Het aandeel reageerde +0,3% (nee, niet -10% ofzo) op verder recordcijfers. Alphabet had ook prachtige resultaten en deed +7,5%. Ik pik het staatje hier en telt u deze jaarlijkse omzetten even bij elkaar op. Dit is rond ons BBP.

Apple: $294 miljard

Microsoft: $153 miljard

Amazon: $386 miljard

Google: $183 miljard

Peak-#Amazon (als groeiaandeel)? Ik heb al recensie van vertrek oprichter, grootaandeelhouder (14,5%) Jeff Bezos en blow out-cijfers, want mss is dit Een Signaal. Uiteraard ook de cijfers v #Alphabet https://t.co/3wEOQUJw87 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2021

Dan is er ook nog dit issue, ik vrees dat de zogenaamde revolutie alweer voorbij is, maar verkoop de huid van de beer nooit te snel. Vorige week hoorden we de succesverhalen van mensen die in een paar dagen bulkend rijk werden. Nu gaan we de (horror)verhalen horen van wiens centen dat is, ben ik bang.

Over naar de koersen, marktbreed is het weer een galavoorstelling.

Kijk maar en verder doet bitcoin +2,7%:

De rentes lopen heel stiekem héél langzaam op, dit begint een aandachtspuntje te worden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

08:05 Spaanse bank Santander sluit 2020 af met miljardenverlies

07:59 Sony profiteert van vraag naar computergames en muziek

07:18 Mitsubishi en Panasonic smaakmakers op Japanse beurs

06:04 Yellen roept toezichthouders bijeen om Gamestop-zeepbel

06:02 'Nederlandse industrie zet ingezet herstel dit jaar voort'

02 feb Wall Street eindigt flink hoger na klappen Reddit-zeepbel

02 feb Topman Jeff Bezos doet stapje terug bij webwinkelconcern Amazon

02 feb AFM: bij kleine accountantskantoren risico op missers groter

02 feb NAM schrapt weer honderden banen

02 feb Verhuurders: verplichten huurverlaging voor winkels niet nodig

02 feb 'Philips denkt aan beursgang voor tak huishoudelijke apparaten'

02 feb AFM kijkt naar beperking in handel GameStop bij brokers

02 feb Webshop Zeeman kan vele bestellingen niet aan

02 feb Stemming op Europese beurzen blijft positief

Analistenadvies luidt:

Prosus: naar €144 van €133 - Credit Suisse

PostNL: naar €3,15 van €3 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts met onder meer JET (10,4%), Unibail (2,3%) en Wereldhave (10,9%)

De agenda met heel veel cijfers, inkoopmanagersindices en ADP-rapport.

00:00 Spotify Q4-cijfers

08:00 Siemens Q4-cijfers

08:00 Vodafone Q4-cijfers

08:00 Marel Q4-cijfers

08:00 Melexis Q4-cijfers

09:15 Spanje services PMI jan

09:45 Italië services PMI jan 45,3

09:50 Frankrijk services PMI jan 49,2

09:55 Duitsland services PMI 46,8

10:00 EU services PMI jan 45,0

11:00 EU inflatie CPI jan +0,1% YoY

13:00 Abbvie Q4-cijfers

14:15 VS ADP arbeidsmarktrapport jan +49K

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index jan 57,0

22:00 eBay Q4-cijfers

22:00 Grubhub Q4-cijfers

22:00 PayPal Q4-cijfers

22:00 Qualcomm Q4-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

WATCH: U.S. stocks finished sharply higher for a second straight day with financial and industrial stocks making the biggest advances https://t.co/wX9nPgsCJE pic.twitter.com/Xj9p6CxfuK — Reuters Business (@ReutersBiz) February 3, 2021

Hier is ie dan, succes jongen:

New Amazon CEO: from life in the cloud to running one of the world's biggest firms https://t.co/E6aFepUyYr pic.twitter.com/86Ex5ftQeJ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 3, 2021

Even geen Tesla nieuws vandaag., maar wel dit:

Apple to invest $3.6 billion in Kia to make electric vehicles, DongA newspaper says https://t.co/Eoaj4OErXH — Bloomberg Markets (@markets) February 3, 2021

Nieuwe regulatie onderweg?

Exclusive: Treasury's Yellen calls top regulator meeting on GameStop volatility, consults ethics lawyer https://t.co/4Z3HK39rKV pic.twitter.com/Ea7YsY90kX — Reuters Business (@ReutersBiz) February 3, 2021

Het kan bijna niet zonder gevolgen blijven?

What could the retail investor frenzy mean for Robinhood's IPO? @LesliePicker takes a deeper look into where the company stands amid lawsuits and Congressional hearings. https://t.co/hBMXWLG8jj pic.twitter.com/UpP6WL0TXR — CNBC (@CNBC) February 3, 2021

Want wat een bende... Er blind van uitgaan dat zogenaamde particulieren lief zijn (misschien was het wel het merendeel profs, waar ik zelf zonder eigen bewijs naar neig) en dat Wall Street louter gemeen is... Zie ook bitcoin. Worden de gewone markten streng gereguleerd, gaat Jan met de Pet daarheen.

Is er maar één reden, oorzaak en constante: dollartekens in de ogen en quick buck by all neans necessary. Ugh.

Sorting out who is a bot and who is not isn’t simple https://t.co/ssR9TKDh4q — Bloomberg (@business) February 2, 2021

Niks nieuws, zo is het altijd al geweest. Een paar aandelen die... Precies hierom is zelf aandelen selecteren zo risicovol en koop ik zelf liever de brede markt, hoewel de lol er dan inderdaad wel af is.

86 stocks generated half the market's returns over the last 90 years. 96% of stocks collectively returned the same as one-month Treasury bills.



ht @TomGardnerFool https://t.co/e8rmDHB28e — Morgan Housel (@morganhousel) February 2, 2021

Deze sluit hier op aan, Charlie laat zien wie en hoe anno nu:

Gemist gisteren:

Jack Ma's uneasy relationship with Beijing casts shadow over Alibaba's strong earnings and future https://t.co/PA5Yd5SgEP — CNBC (@CNBC) February 3, 2021

Zucht...

Viruses mutate all the time, including the novel coronavirus that’s caused the global pandemic.



But recent variants that have emerged in the U.K., South Africa and Brazil are causing particular concern. Here's why ?? https://t.co/I50KjRCNrK — Bloomberg Markets (@markets) February 3, 2021

Helaas, dat wel. geld moet worden verdiend en niet afkomstig zijn van een ander is de crux.

Investing is a long-term game that punishes people with a short-term mindset. — Cullen Roche (@cullenroche) February 2, 2021

Veel plezier en succes vandaag.