Brekend! Jeff Bezos doet stap terug

Het staat er! Zo meer.

Zie onze IEX One Monitor, Wall Street schittert met weer technologie in de hoofdrol. Gamestop doet exact -60%, het lijkt er op dat het speelkwartier der speelkwartieren over is? Zeg nog nooit. Over naar de cijfers van tech-giganten Amazon ($1,7 biljoen waard) en Alphabet ($1,3 biljoen).

Ik kom er zo aan, #Amazon (+1,4%) en #Alphabet (+0,5%) verpletteren nu net winst en omzetverwachtingen, maar ik moet nog even goed kijken en hoe en wat. Vooruit, hier alles zo ruw over de slagboom pic.twitter.com/pcbNMvOeel — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2021

Dan deze nog! Eerst even for something completely different: ex-ECB president Mario Draghi lijkt premier van Italië te worden. Pure technnocraat.