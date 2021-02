TA: Aandelen sorteren voor

Het is vandaag 3 februari 3021. De AEX staat op 60.833. TA: Hoop op nieuw vaccine.



Zo lul je elke grafiek naar hogere regionen en blijven we lekker stijgen, totdat het misgaat. Je kan 10.000 dingen goed doen, maar er hoeft maar iets fout te gaan en je kaartenbeurs valt kapot. Echter zullen we dan te maken hebben met hyperinflatie, waar niemand aan durft te denken en sommige niet eens kennen.

Word moe van het beleid van grote economen en wereldleiders. Alsof het leven van de millenials en generatie Z niet moeilijk genoeg is.

Heb je geen rijke ouders of ouders met een beetje spaargeld, woon je vast thuis of in een huurhuis. Kopen is geen optie voor deze groep en de rest van Nederland vind dat helemaal prima.



Heel Social Media word platgegooid met zelfbenoemde vastgoedgurus "Wil jij ook binnen 1 jaar 10 panden van 100.000 kopen?" Misselijk word je er van om te weten dat zij (huisjesmelkers) het goed doen, dankzij hun investeringen. 10, 20, 30, 50 huizen voor 1 eigenaar en de huurders mogen de hypotheek afbetalen. Maar goed, voorafgaand een dikke crisis is het optimisme en euforie. daarna raken we in paniek en gebeuren de gekste dingen.