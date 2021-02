Slotcall: Het is over en uit

De AEX (+0,9%) zet het herstel van gisteren vrolijk door. Toch zijn het vooral de Amerikaanse beurzen die helemaal los gaan. De positieve uitschieter is de Dow Jones met een plus van 2,0%.

Toch zal niet iedere particuliere belegger een goede beursdag achter de rug hebben. Het gehypte Gamestop (-42,4%) en AMC Entertainment (-38,7%) gaan door het putje. Ook Nokia (-7,7%), dat vorige week nog werd geprezen op Reddit, krijgt in de VS klappen.

Het lijkt er nu op dat het feestje van de particulieren definitief voorbij is. De partijen die uit nood hun shorts moesten verkopen, hebben dit allemaal gedaan, waardoor de koers weer in de buurt moet komen van de werkelijke waarde van het bedrijf.

De kans is groot dat de fantasie er de komende dagen/weken verder uit loopt. Houd wel rekening met een paar dead cat bounces. Vanochtend zette Arend Jan een afbeelding in Beursvandaag die op deze casus van toepassing is. Het laat zien hoe een bubbel totstandkomt en weer barst.

Retailbeleggers zijn een blijvertje, althans volgens diverse Amerikaanse marktvorsers. Is het niet GameStop, dan wordt er wel een ander target gevonden: zilver bijvoorbeeld. De zilvermarkt blijft de gemoederen dan ook bezighouden.

Een tegenslag voor de verzamelde particuliere beleggers: de CME Group, derivatenbeurs, heeft de marginverplichting (borgstelling) op zilverfutures verhoogd met afgerond 20%. Dat betekent dat alleen beleggers die aan de verhoogde margin-vereisten kunnen voldoen, nog mogen handelen in zilverfutures.

Dat is voor een deel kennelijk te hoog gegrepen: de zilverprijs ging op het bericht met circa 8% onderuit. In de achtergrond gaat goud (-1,2%) mee omlaag.

Curious about the status of the #SilverSqueeze and why silver is down 8% today?



It's largely due to the futures exchanges hiking margins & silver hitting its head at the key $30 level I have been watching.



It's not necessarily over, but watch that level. $SLV $GLD pic.twitter.com/XbT0iwQlry