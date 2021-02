Shell en Prosus bij toppers voor februari, Unibail-Rodamco mijden

De aandelen Shell en Prosus behoren tot de favorieten voor de maand februari, terwijl we Unibail-Rodamco en Adyen juist moeten mijden. Dat is althans de overtuiging van de respondenten in de IEX Bull Bear Enquête.

Het sentiment zakt iets weg ten opzichte van vorige maand, maar is nog wel positief. 54,3% staat nu optimistisch of zeer optmistisch tegenover de aandelenmarkten, dit was bijna 62%.

Bijna 60% is optimistisch over langere termijn

Voor februari verwacht 43,4% een stijging van de AEX van 2% of meer, dit was vorige maand nog 48,1%. De langere termijn - zes maanden - ziet er volgens de deelnemers nog een fractie gunstiger uit dan vorige maand. 59,1% voorziet een stijging van 3% of meer in die periode, dit was 57,5%.

Nog maar 15,3% denkt juist dat de AEX gaat dalen met 3% of meer (was 19,1%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, zakt iets ten opzichte van vorige maand, maar wijst nog steeds op een stemming die behoorlijk bullish is.

De barometer gaat van 54,6 vorige maand naar 54,2 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor februari is als volgt (tussen haakjes de score voor januari):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 11,6% (was 12,5%)

Optimistisch: 44,1% (was 50,9%)

Neutraal: 27,5% (was 17,2%)

Pessimistisch: 12,8% (was 13,4%)

Zeer pessimistisch: 4,1% (was 6%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 10,9% (was 12,3%)

Optimistisch: 43,4% (was 49,6%)

Neutraal: 29,7% (was 22,1%)

Pessimistisch: 11,9% (was 10,9%)

Zeer pessimistisch: 4,1% (was 5,1%)

AEX komende maand

Omhoog: 43,4% (was 48,1%)

Neutraal: 37,8% (was 31,9%)

Omlaag: 18,8% (was 20%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 59,1% (was 57,5%)

Neutraal: 25,6% (was 23,4%)

Omlaag: 15,3% (was 19,1%)

Aandelenkeuzes februari

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Voor- en tegenstemmen werden tegen elkaar weggestreept.

Het topperslijstje bevat dezelfde namen als vorige maand, alleen hebben zij stuivertje gewisseld. Shell en Prosus zijn de duidelijkste favorieten dit keer. Ahold Delhaize staat op de derde plaats en ASML sluit de top 4 af.

Bij de floppers is er wel het een en ander veranderd. Adyen, Randstad en Heineken nemen de plaatsen in van ABN Amro, Galapagos en Just Eat Takeaway. Unibail-Rodamco gaat nu met een groot verschil aan kop bij de floppers, van de vierde plaats vorige maand.