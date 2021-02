BeursVandaag: Het waren drie fantastische weken?

Wie nog in de usual supects zit, moet nu misschien heel goed opletten. Anders is de kans reëel dat u kennis maakt met deze grafiek. Die doet al sinds de Tulpenmanie in 1637 dienst. Met een fameus track record.

Het nieuwe paradigma is dat particulieren Wall Street overnemen. Het kan ook op het waren Drie Fantastische Weken uitdraaien.

Ja, nieuw paradigma. Dit is verre van wetenschappelijk, maar is er écht iemand die denkt dat...?

Ik voorspel niks, maar u bent voor de miljoenste keer gewaarschuwd. Als u tenminste niet als Gamestop gedupeerde bij Kassa! of Radar wil eindigen:

Hier Signal Advance waar de karavaan al is verder getrokken. De kudde zit met double digits verliezen opgescheept. En het plaatje? Vergelijk maar met bovenaan.

Over naar het serieuze nieuws, hoewel ook hier gratis geld weer het thema is. Just Eat Takeaway geeft twee converteerbare obligaties uit om te blijven groeien. Zie de rentes in de tweede alinea. Ik heb wel eens hogere vergoedingen bij hoogrisiso gezien.

Marktbreed ziet het er weer goed uit.

Ik heb de rentes niet bij de hand, mijn Refinitiv data ligt er uit en ik moet met een nieuwe InFront koersenbak leren werken. Niet handig middenin het cijferseizoen, ik ben hier ook de de vlotste niet mee. Even geduld dus voor weer strak beeld. Let op zilver, u ziet Azië en olie goed liggen en de dollar staat rond 1,21.

Wat een technologierally gisteren op Wall Street!

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:51 Zestal IT-bedrijven bundelen krachten

07:19 'Aanbesteding coronacallcenters VWS leidt tot onderbetaling'

07:17 Nikkei zet opmars voort door optimisme bedrijfsresultaten

07:16 H&M lanceert tweedehands shoppingplatform

01 feb Vraag naar auto's en mobieltjes stuwt omzet NXP

01 feb Ook Wall Street omhoog geleid door techsector

01 feb Ford gaat samenwerken met Google

01 feb Boekenbranche blij met afhaalmogelijkheid, 'maar niet voldoende'

01 feb Gerard Sanderink wil Oranjewoud van de beurs halen

01 feb Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway haalt ruim miljard op

01 feb Beurzen Europa trekken zich op aan koersstijging techaandelen

Analistenadvies zie ik nog niet en de AFM meldt deze shorts. Bij Unibail staat nog maar 2.4% uit:

De agenda met louter de grote namen, want er is zoveel meer Wekker op 22:00 uur dus, zoals u ziet:

08:00 BP Q4-cijfers

13:00 Exxon Mobil Q4-cijfers

13:00 Manpower Q4-cijfers

13:00 Pfizer Q4-cijfers

13:00 UPS Q4-cijfers

13:00 Alibaba Q4-cijfers

22:00 Alphabet Q4-cijfers

22:00 Amazon Q4-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

WATCH: Wall Street bounced back as a shift in the retail trading frenzy to silver drove up mining stocks https://t.co/d2UfWSUfsJ pic.twitter.com/yG4TpNLnyA — Reuters Business (@ReutersBiz) February 2, 2021

Blijf niet te lang zitten, als u ook...

Dit, ik geloof mijn ogen niet. Gelukkig, er is nog volop verstand in de markt en wellicht hollen we met z'n alleen weer veel te veel achter de ketelmuziek en crowded-trades aan.

As everyone talks about how speculative the market is and how dead value investing is:



Ben Graham's The Intelligent Investor is currently the 20th most popular book in America, outselling Michelle Obama and Very Hungry Caterpillar. https://t.co/4YenmTV6EK — Morgan Housel (@morganhousel) February 1, 2021

En dat de order flows maar richting de usual suspect blijven rollen, nietwaar? Ik kan de geniale Citadel CEO Kenneth Griffin hier horen lachen:

Robinhood's Tenev: 'We stand with the people making their voices heard' amid GameStop saga https://t.co/gE4lNtLW8A by @TeflonGeek pic.twitter.com/0v6ll1aLTA — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 1, 2021

De Tesla CEO plugde gisteren impliciet geen assets, hij weet als geen ander het randje op te zoeken, maar hij weet ook precies hoe hij dagelijks momentum gaande houdt:

Giga Berlin progress pic.twitter.com/ekpG5qcbUi — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

Tot zover dan:

Now, a group of data providers are wagering that financial markets will never be the same again.



And that deep-pocketed investors will shell out big bucks to monitor discussions on message boards: https://t.co/h31f2q3oyE — MarketWatch (@MarketWatch) February 1, 2021

Misschien moeten economie en overheden ook maar eens op de blaren gaan zitten...? Bij drugsgebruik treedt gewenning op

Fed policy makers, like lawmakers, split on need for more fiscal aid https://t.co/YiKsolPUhm pic.twitter.com/3Gus8ro4VG — Reuters Business (@ReutersBiz) February 2, 2021

Veel plezier en succes.