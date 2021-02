TA: Zilver in de spotlights

Afgelopen week is er in de media bijzonder veel gepubliceerd over speculaties door internetforum Reddit op Wall Street, onder andere over de koersexplosies van computerspellenwinkelketen GameStop en bioscoopketen AMC. De aandacht van gokkers lijkt zich nu te verleggen naar de zilverprijs.

We zien recent een opvallende koersontwikkeling van de zilverprijs. Vorige week is zilver 20% in waarde gestegen naar 30 dollar gisteren. Eind vorig jaar stond zilver nog op 22 dollar..

Voor de recente stijging wordt opnieuw internetforum Reddit genoemd als aanstichter, na een oproep daar om de zilverprijs omhoog te duwen.

Rijp voor een terugval?

Gisteren is de top van 7 augustus 2020 rond $29,86 aangetikt, maar te zwaar gebleken. In combinatie met een strakke overboughtconditie lijkt zilver nu rijp voor een terugval. Veel traders zien hierin mogelijkheden voor shortposities.

Daar staat tegenover dat, bij een eventuele doorbraak van de weerstand $29,86, een zware barrière wordt weggenomen. In dat geval kan de zilverprijs in eerste instantie naar de top van eind 2012 rond $35,39. Dus na een uitbraak, maar niet eerder, wordt zilver rijp voor longposities.

Kortom, traders en speculanten die op korte termijn gokken hebben reden een kortetermijncorrectie te verwachten. Langetermijnbeleggers die het geduld hebben een uitbraak af te wachten, kunnen longposities voorbereiden.

Opwaartse uitbraak

Zelf acht ik een opwaartse uitbraak het meest kansrijk. Vooral op basis van de technische verbeteringen op de meerjarige grafieken.

Vandaag houd ik de zilvergrafieken tegen het licht. Ik bekijk die op korte termijn (7 maanden), lange termijn (sinds 2017) en meerjarig (sinds 2007).

Zilver korte termijn: weerstand $29,86

Het edelmetaal zilver heeft binnen de neutrale trend de weerstand van $29,86 (gevormd op 7 augustus 2020) aangetikt.

Op korte termijn is een terugtrekkende beweging niet uitgesloten. Het technische plaatje krijgt pas een positieve impuls als deze laatste top wordt gebroken.

In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. Het edelmetaal zilver heeft pas steun rond $24,70 (bodem van 27 januari).

Zilver sinds 2017

De zilverprijs heeft in de correctie van eind 2020 een fors hogere bodem gevormd, duidelijk boven de voormalige toppen van 2017, 2018 en 2019. Hiermee blijft het technische beeld positief.

Thans test zilver de horde rond $29,86 (gevormd op 7 augustus 2020). Een doorbraak van de laatste koerstop rond $29,86 zou de verbetering bevestigen.

Na een uitbraak wordt $35,39 het volgende opwaartse koersdoel. De steun vinden we op $21,61 (bodem van 25 september 2020).

Zilver sinds 2007

Op de meerjarige grafiek heeft zilver bij A de toppen van 2013 ($23,09), 2016 ($21,15) en 2019 ($19,65) gebroken. Hiermee is een 7-jarig zijwaarts koersverloop opwaarts afgerond. Deze uitbraak is gevalideerd door de hogere bodem rond $21,61 (van 25 september 2020).

Het wachten is nu op een doorbraak van de recente koerstop rond $29,86. In dat geval treedt een koopsignaal op en wordt $35,39 het eerste opwaartse koersdoel. Daarna kan zilver naar de toppen van 2011 in de zone $45-49,80.