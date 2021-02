Slotcall: Positieve draai

Iedere dip lijkt tegenwoordig een koopmoment te zijn. Na drie zwakke beursdagen maakt de AEX (+1,6%) vandaag een groot deel van het eerdere verlies goed. Het is technologie dat de klok slaat.

Zwaargewichten zoals Adyen (+3,0%), ASML (+3,5%) en Prosus (+2,1%) geven de hoofdindex een zetje in de goede richting. Het goede sentiment is opvallend, omdat er vanuit China een zwakke inkoopmanagersindex over de industrie langskwam.

De Chinese industrie liet zelfs de langzaamste groei zien sinds juni vorig jaar. Daarentegen vielen de Europese PMI's juist licht mee. Nederland is met een stand van 58,8 de positieve uitschieter. Echter, het absolute niveau is nog niet op de stand van voor de coronacrisis.

Ik ga er vanuit dat het echte economisch herstel pas vanaf de zomer plaatsvindt. Tenminste, als we eindelijk eens fatsoenlijk gaan prikken.

Unibail Rodamco onderuit

Wederom slecht nieuws voor onze winkelvastgoedfondsen. De Franse overheid maakte afgelopen weekend bekend dat winkelcentra groter dan 20.000 m2 per direct moeten sluiten. Unibail Rodamco (-4,3%) is het grootste slachtoffer.

Het bedrijf heeft 34% van het vermogen in Franse winkelcentra zitten en deze zijn vrijwel allemaal groter dan 20.000 m2. Toch denkt de IEX-Beleggersdesk dat Unibail Rodamco alsnog dividend uitkeert over boekjaar 2020. Hoeveel dit precies is, leest u in het onderstaande artikel

Royal Dutch Shell

Vandaag lekte een deel van de strategie-update van Royal Dutch Shell (-1,5%), die gepland staat op 11 februari, uit naar persbureau Reuters. Naar verluidt gokt het olieconcern op zijn expertise op het gebied van energiehandel, waterstof- en biobrandstoffen. Dit in tegenstelling tot BP dat zich juist richt op hernieuwbare energie.

Verder werd bekend dat Chevron en Exxon Mobil fusiegesprekken hebben gevoerd. Uiteindelijk is het niet tot een akkoord gekomen. Waarschijnlijk omdat de nieuwe combinatie een te grote marktmacht zou behalen. Het is dus niet ondenkbaar dat de mededingingsautoriteiten hebben ingegrepen.

Arend Jan heeft zojuist een interessant artikel geschreven over de strategie-update van Koninklijke Olie.

Rentes

De rentes blijven dicht bij huis. Alleen de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt significant.

Nederland: +0 basispunten (-0,45%)

Duitsland: +0 basispunten (-0,51%)

Italië: -3 basispunten (+0,62%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (+0,32%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,07%)

Brede markt

De AEX klimt 1,6% en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+1,5%). De Fransen (+1,2%) blijven daarentegen wat achter.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 9,7% en noteert 29,9 punten.

Wall Street koerst zo'n 1% in het groen. De grote uitschieter is de Nasdaq met een plus van 1,9%.



De euro zakt 0,5% en noteert 1,207 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,8%) doet het niet onaardig, maar zilver (+6,3%) vliegt er nog eens dik overheen. De opstandige particulieren van het beleggersforum Reddit hebben het nu gemunt op zilver.

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+1,7%) lopen verder op.



Bitcoin (+1,3%) viel afgelopen weekend wat terug.



Het Damrak:

Veel bedrijfsnieuws is er vandaag niet. Philips (+3,5%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs, Het aandeel gaat naar €52 van €50 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+3,5%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs, Het aandeel gaat naar €52 van €50 en het koopadvies blijft gehandhaafd. ArcelorMittal (+2,0%) heeft baat bij de meevallende Europese inkoopmanagersindices. Anderzijds viel de Chinese data juist weer tegen. Deze stijging is dus vooral het gevolg van het goede sentiment op de financiële markten.

(+2,0%) heeft baat bij de meevallende Europese inkoopmanagersindices. Anderzijds viel de Chinese data juist weer tegen. Deze stijging is dus vooral het gevolg van het goede sentiment op de financiële markten. Basic-Fit (+4,1%) gaat goed vandaag. Kepler Cheuvreux zegt dat de langetermijnvooruitzichten van de sportschoolketen door de coronapandemie niet zijn aangetast. Reden voor de zakenbank om het koersdoel met €5 te verhogen naar €32. Let op! het vorige advies stamde uit oktober dus zat het goede nieuws omtrent de vaccins nog niet in het koersdoel verwerkt. Deze koersdoelverhoging komt dus niet als een verrassing.

(+4,1%) gaat goed vandaag. Kepler Cheuvreux zegt dat de langetermijnvooruitzichten van de sportschoolketen door de coronapandemie niet zijn aangetast. Reden voor de zakenbank om het koersdoel met €5 te verhogen naar €32. Let op! het vorige advies stamde uit oktober dus zat het goede nieuws omtrent de vaccins nog niet in het koersdoel verwerkt. Deze koersdoelverhoging komt dus niet als een verrassing. Eurocommercial Properties (+0,4%) en Wereldhave (-0,7%) doen niet mee met de rally. Beide bedrijven hebben last van het Franse besluit om grote winkelcentra per direct te sluiten. Laatstgenoemde heeft de Franse centra nou net in de etalage staan. Over slechte timing gesproken.

(+0,4%) en (-0,7%) doen niet mee met de rally. Beide bedrijven hebben last van het Franse besluit om grote winkelcentra per direct te sluiten. Laatstgenoemde heeft de Franse centra nou net in de etalage staan. Over slechte timing gesproken. Corbion (+3,6%) sluit op de hoogste koers ooit.

(+3,6%) sluit op de hoogste koers ooit. De analisten van Bank of America verwachten een koersrally van PostNL (+1,0%). Het koersdoel wordt met €0,60 verhoogd naar €4,20. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 22%.

(+1,0%). Het koersdoel wordt met €0,60 verhoogd naar €4,20. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 22%. WDP (-0,1%) moet het niet van dit soort dagen hebben. Het logistieke vastgoedfonds ontving wel twee koersdoelverhogingen van Bank Degroof en Kepler Cheuvreux.

(-0,1%) moet het niet van dit soort dagen hebben. Het logistieke vastgoedfonds ontving wel twee koersdoelverhogingen van Bank Degroof en Kepler Cheuvreux. Heijmans (+4,6%) lijkt het aandeel van 2021 te worden. De bouwer staat year to date 13% hoger.

(+4,6%) lijkt het aandeel van 2021 te worden. De bouwer staat year to date 13% hoger. Baas boven baas is Vivoryon (+6,2%). Het biotechbedrijf is dit jaar al 64% in koers gestegen.

Adviezen

Basic-Fit: naar €32 van €27,20 en kopen - Kepler Cheuvreux

Heineken: naar €91 van €82 en houden - Barclays

Philips: naar €52 van €50 en kopen - Goldman Sachs

PostNL: naar €4,20 van €3,60 en kopen - Bank of America

Signify: naar €40 van €34 en houden - ING

Signify: naar €46 van €48 en kopen - Citigroup

WDP: naar €31 van €27,40 en houden - Bank Degroof

WDP: naar €32 van €30 en houden - Kepler Cheuvreux

