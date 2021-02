Slotcall: Onrust ebt weg

Bericht delen via:

De AEX (-0,2%) blijft vandaag dicht bij huis. Daar kon het Amerikaanse banencijfer geen verandering in brengen. Afgelopen maand kwamen er 49.000 arbeidsplaatsen bij en dat is precies in lijn met de verwachtingen.

De werkloosheid zakte naar 6,3% en dat is wel een grote verrassing. Analisten gingen uit van 6,7%. Wellicht komt dit doordat minder mensen zich opgeven als werkloos. Bijvoorbeeld omdat zij op korte termijn geen perspectief zien.

Wat verder opvalt, is dat Unilever (-1,8%) wederom terrein moet prijsgeven. Dat terwijl de cijfers van gisteren helemaal niet zo slecht waren. Het bedrijf heeft vooral te kampen met negatieve valuta-effecten. Royal Dutch Shell (+3,0%) daarentegen gaat aan kop. Het olieconcern profiteert van koersdoelverhogingen van diverse zakenbanken.

Boskalis

Goed nieuws voor Boskalis (+6,1%), want de Denen zijn van plan om een nieuw eiland in de Noordzee te ontwikkelen. Het idee is om er duurzame energie op te wekken, waaronder groene waterstof en windenergie. Het project gaat circa €30 miljard kosten en de markt verwacht dat Boskalis er ook een graantje van meepikt.

Bij de aanleg van kustmatige eiland moet er flink worden gebaggerd en dat is het specialisme van Boskalis. Sowieso gaat het de laatste tijd goed met de maritiem dienstverlener. In december haalde het bedrijf in de Filipijnen nog zijn grootste order ooit binnen.

De onderstaande grafiek laat zien dat Boskalis toch nog een behoorlijke inhaalslag moet maken. Waar de AEX de afgelopen vijf jaar 80% is opgelopen, staat de maritiem dienstverlener nog 20% onder water.



IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week. Ook blikken we alvast vooruit.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Boskalis

Gamestop

Royal Dutch Shell

Unilever

TomTom

HAL

Jeff Bezos

ArcelorMittal

ABN Amro

Flow Traders

Unibail Rodamco

De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en iTunes. Ook kunt u gewoon op onderstaande link klikken.

De weeklijstjes

AEX deze week: +2,5%

AEX deze maand: +2,5%

AEX dit jaar: +4,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +4,6%

Lagere volatiliteit

De paniekbarometer VIX (-35,8%) maakt als gevolg van het goede sentiment op de financiële markten een duikvlucht. Goud (-2,0%) heeft last van de aantrekkende dollar en de Nasdaq100 (+5,1%) profiteert van de goede kwartaalcijfers van Alphabet.

AEX

Adyen (+9,6%) speert er zonder duidelijk aanwijsbare reden vandoor. Komende woensdag presenteert het betaalplatform de jaarcijfers. Unibail Rodamco (-11,5%) staat weer met beide benen op de grond. De shortsqueeze van vorige week is van korte duur gebleken.

AMX

De lockdown wordt verder verlengd, maar Basic-Fit (+11,5%) gaat aan kop binnen de AMX. Corbion (+9,8%) staat vrijwel nooit in de spotlights maar het aandeel zet deze week wel een all-time high op het bord.

WDP (-1,9%) haalde €200 miljoen op met een flitsemissie. De discount bedroeg 3,3% ten opzichte van de slotkoers van woensdag.

ASCX

Het is mij een compleet raadsel waarom BAM 13,8% oploopt. TomTom (-16,8%) wordt vanwege tegenvallende vierdekwartaalcijfers afgestraft. Ook de outlook geeft weinig hoop.

