Optimisme van beursexperts weggesmolten

De positieve stemming onder beursexperts is volledig omgeslagen. Nog maar een kwart verwacht dat de AEX-index deze maand verder zal oplopen. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam, waaraan 80 beleggingsprofessionals deelnamen. Vorige maand waren de experts nog optimistisch gestemd. Bijna de helft verwachtte een goede eerste beursmaand. Die voorspelling kwam aardig goed uit: de AEX-index steeg met 2%, al moest de index aan het einde van de maand wel behoorlijk gas terugnemen. De Amsterdamse beurs deed het met een lichte plus overigens aanmerkelijk beter dan de meeste andere beurzen, zo merkt Van Zeijl op. Dat is te danken aan het hoge gehalte technologiefondsen in de AEX. Verwachtingen februari: bijna de helft verwacht daling van de AEX Voor de komende maand is van het optimisme weinig meer te merken. Nog maar een kwart van de experts verwacht dat de AEX-index verder gaat oplopen, terwijl bijna de helft een daling voorziet. Voor die sombere stemming zijn volgens Van Zeijl verschillende redenen aan te wijzen. Veel experts vinden dat nu al het goede nieuws wel in de koersen zit verwerkt. Daarnaast zijn er de nodige dompers in de uitrol van coronavaccins. De stemming onder de beursexperts voor februari is als volgt: 25,9% is optimistisch (dat was vorige maand 47,9%)

28,4% is neutraal (tegen 31,1% vorige maand)

45,7% is pessimistisch (was 21,0%)

Saldo: -19,8%. Verwachtingen komende half jaar: dubbeltje op zijn kant Voor de komende zes maanden houdt het aantal optimisten en pessimisten elkaar redelijk in evenwicht: ruim 28% verwacht een stijging en 26% gaat uit van een daling. Bijna de helft houdt rekening met een pas op de plaats. Het bescheiden optimisme van vorige maand is daarmee vrijwel verdampt. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 28,4% is optimistisch (dat was vorige maand 38,7%)

45,7% is neutraal (tegen 35,5% vorige maand)

25,8% is pessimistisch (dat was 26,9%)

Saldo: 2,5% Wordt inflatie dit jaar een thema? De speciale vraag ging deze maand over inflatie. Van Zeijl was benieuwd of inflatie een thema wordt in 2021. Dit waren de antwoordmogelijkheden: Nee, de structurele factoren zijn er gewoon nog

Ja, er is zoveel geld bijgedrukt, dat gaat tot inflatie leiden

Alleen tijdelijk tot aan de zomer vanwege basiseffecten, zoals voor olie

Alleen tijdelijk, door inhaalvraag in de loop van 2021 Hierover waren de meningen behoorlijk verdeeld. 41% denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. 29% verwacht dat inflatie juist wel een thema gaat worden. De rest houdt rekening met een tijdelijk effect.



Aandelenkeuzes januari: goed voorspeld Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht? Verrassend goed, zo blijkt. Alle getipte aandelen hebben de AEX-index verslagen en dat is natuurlijk een mooie score. Gemiddeld steeg de waarde van het mandje toppers met 6,1%. De grootste klappers waren ASML en Prosus. De meeste aandelen uit het rijtje floppers gingen naar beneden, zoals de experts ook hadden voorspeld. Er waren twee uitzonderingen: Unibail-Rodamco-Westfield en Shell. De koers van Unibail-Rodamco, die de laatste maanden het verloop heeft van een buckelpiste, schoot zelfs met 7,6% omhoog. Per saldo liet een fictieve long-/shortportefeuille een prachtig rendement zien van bijna 8%. Toppers januari

Rendement Floppers januari Rendement Ahold Delhaize +2,1% Unibail-Rodamco-Westfield +7,6% Prosus +8,4% Arcelor Mittal -4,4% Just Eat Takeaway +2,4% Adyen -9,7% Galapagos +6,9% Heineken -5,8% ASML +10,5% Unilever -3,4% Royal Dutch Shell +4,8% Keuzes februari: Ahold Delhaize torenhoge favoriet Tot slot de keuzes voor februari. Waar moeten we onze kaarten op zetten en welke aandelen kunnen we beter mijden? Ahold Delhaize blijkt opnieuw favoriet. Het aandeel werd 13 keer getipt en kreeg geen enkele tegenstem. Zou dit het effect van de lockdown zijn? Op ruime afstand volgen Galapagos (dat al voor de vierde maand op rij in het linker rijtje mag plaatsnemen), KPN, Unilever, Shell, ASML en Prosus. Sommige experts tipten KPN omdat ze denken dat er nog wat in het overnamevat zit, nu de Mexicaanse miljardair Carlos Slim zijn belang heeft uitgebreid. Bij de flopaandelen staat Unibail-Rodamco-Westfield opnieuw fier bovenaan, op de voet gevolgd door Adyen. ArcelorMittal en Randstad maken het lijstje compleet. Toppers februari

Saldo*

Floppers februari Saldo*

Ahold Delhaize 13 Unibail-Rodamco-Westfield -11 Galapagos 4 Adyen -9 KPN 3 ArcelorMittal -7 Unilever 2 Randstad -3 Royal Dutch Shell 2 ASML 2 Prosus 2 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.