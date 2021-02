BeursVandaag: Man man man

Welkom in februari, de AEX deed +2,0% in januari.

Ik kan roepen dat dit hartstikke veul is - en dat is ook zo - maar ik voel mij ook mijn hempie staan met mijn fundamentals en couponschaar. U ook? Of hebt u dit weekend villa en Ferrari gekocht? Of een warme slaapzak voor onder de brug...

The best performing assets of 2021 are:



- A failing video game retailer

- A cinema chain close to bankruptcy

- A dog-themed cryptocurrency — Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq. ?? (@ParikPatelCFA) January 31, 2021

Ik heb ook nog een paar stukjes Royal Dutch Shell en kijk aan, deze had ik al snel geblogd. Want we zitten natuurlijk niet allemaal met ons pensioengeld in Gamestop. Donderdag cijfers, net als Unilever (zie mijn vooruitblik van gisteren) en ik moet het ook allemaal nog lezen. Niet echt verrassend?

Hier is al een link naar het verhaal.



Hier de conlusies van Reuters:



Welke aandelen en assets neemt de Robinhood-meute vandaag op de hooivorken, om het oneerbiedig te noemen? Gisteren werd een #silversqueeze aangekondigd (is dat niet gewoon strafbaar?). Het spul staat nu ruim +6% en dit zijn uw tegenpartijen áls u... Sterkte. Optiver zit er ook tussen.

Reuters heeft ook hier het verhaal.

Verder gaan we het weer meemaken vanmiddag? Totdat we het niet meer meemaken vanmiddag, zal ik maar zeggen. En dan hebben markt en Wall Street het weer gedaan. Enfin, er is een aandeel met deze naam en die ging vrijdag ruim +50%.

On Clubhouse tonight at 10pm LA time — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021

Excuses, ik heb mijn oude VWD koersenbak ingeruild voor een nieuwe InFront, maar ik kan mijn AEX future niet meer vinden. Ik moet er nog even thuis in worden. Gelukkig hebben we onze IEX One Monitor voor de 24/7 hartslag van de markt:



Hier een preview, van alles en nog wat hier, maar geen FTI dus. Wel real time VS futures. Dollar op 1,21, ik zie verder behalve zilver weinig fratsen.



Natuurlijk de rentes nog even:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies luidt:

Signify: naar €46 van €48 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts en...

Unibail dus, wat een grap. Met de staart tussen de benen zijn de shorters op de vlucht voor De Horde.

De agenda met inkoopmanagersindices, wij zijn om 08:00 uur. China valt tegen met 51,5. Verder zijn er geen belangrijke cijfers vandaag.

02:45 China Caixin manufacturing PMI jan 52,6

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen dec -2,3% MoM

09:45 Italië manufacturing PMI jan

09:55 Frankrijk manufacturing PMI jan 57,0

10:00 EU manufacturing PMI jan 54,7

10:30 VK manufacturing PMI jan

11:00 EU werkloosheidspercentage dec 8,3%

16:00 VS bouwuitgaven dec +0,7% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index jan 60,0

En dan nog even dit

Verrast? Dit was gewoon het oude Standard Oil geweest!

Chevron and Exxon discussed merger last year after Covid pandemic devastated oil prices, reports say https://t.co/ZHdeeCdpHA — CNBC (@CNBC) January 31, 2021

Beleggen in halfbakken bedrijven (er stonden niet voor niks zoveel shorts uit), succes:

Why the Reddit army bailout is the kind of rescue that the most indebted U.S. firms can only dream of https://t.co/WJ67C5NFwV — Bloomberg (@business) January 31, 2021

Welja, er kan nog meer bij:

Morgan Creek launches SPAC ETF to capitalize on investor thirst for blank check firms https://t.co/KehytInk1m — CNBC (@CNBC) January 31, 2021

De beste duiding en uitleg, denk ik:

Retail investors revolted this week after RobinHood limited trades.



Bloomberg Intelligence lays out how the settlement process works & why some of these conspiracy theories could be put to bed. @TheStalwart @CarolineHydeTV @romainebostick



More here ? https://t.co/QvqA5yBGwF pic.twitter.com/w5DEqic3ah — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 29, 2021

Kijk nou:

Melvin Capital ends month with over $8 billion in assets after investors added cash: source https://t.co/3rqNpLHfg8 pic.twitter.com/KpmWRmcBzc — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2021

Veel plezier en succes.