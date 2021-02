TA: Aandelen zoeken steun

DNB: inhaalgroei in tweede helft van 2021.



President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat er een sterk herstel van de economie in de tweede helft van het jaar.



"Als de economie weer open kan, komt er hopelijk ook een beetje inhaalgroei."

Die verwachting baseert Knot onder meer op de grote groei van de hoeveelheid spaargeld die Nederlanders hebben. "Ik denk dat mensen de intentie hebben om dingen in te halen."



Dat zei hij zondag in tv-programma Buitenhof.



Wat mij betreft kunnen We omhoog .