Slotcall: Shortsqueeze zet door

Het hele Gamestop etc. verhaal is een financiële kopie van de rellen die wij in NL afgelopen weekeinde gezien hebben.

Bashen, slopen niet zo ingewikkeld, maar ook hier zijn er altijd een paar knappe koppen die de meute weten op te zwepen.

Vraag blijft: wat is het verschil tussen hedge funds en de ME ?

Goed weekeinde en weekbegin!