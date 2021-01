Slotcall: Shortsqueeze zet door

De AEX (-1,8%) kent een slechte dag, al zijn de uitslagen van de individuele aandelen beperkt. De hoofdfondsen gaan in een brede lijn omlaag. Het spektakel vindt voornamelijk plaats op Wall Street.

De knaller van de dag is Gamestop. De retailer van videospelletjes en consumentenelektronica vliegt 75% omhoog nadat de online broker Robin Hood de handelsrestricties in het aandeel heeft versoepeld. De shortsqueeze gaat daarom vrolijk verder.

Speculanten weten dat er nog de nodige shorters hun posities moeten terugdraaien, waardoor ze blijven gokken op een hogere koers. Bij de Amerikaanse bioscoopketen AMC Entertainment (+58%) gebeurt precies hetzelfde.

In tegenstelling tot Gamestop heeft het management van AMC Entertainment van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra aandelen uit te geven. Het gaat om een bedrag van $900 miljoen dat wordt gebruikt om een deel van de schuldenlast af te lossen.

WDP

WDP (+4,4%) zit momenteel in de sweet spot. Het bedrijf verhuurt logistiek vastgoed. We bestellen door de coronacrisis steeds meer online en daardoor neemt de vraag naar distributiecentra fors toe.

De winst per aandeel steeg afgelopen jaar met 8% naar €1,00 en de bezettingsgraad verbeterde naar 98,6%. De markt is echter vooral enthousiast over de outlook. WDP rekent voor 2024 op een winst per aandeel van €1,25. Dit impliceert een jaarlijkse winstgroei van 7,5%.



Bij de huidige koers van €29,60 koerst het fonds tegen 27 keer de verwachte winst over dit jaar. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week. Ook blikken we alvast vooruit.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De opstand van particuliere beleggers

Is het wel legaal wat er allemaal gebeurt?

Mogen de spelregels tussentijds worden gewijzigd?

Nokia

Basic-Fit

Inpost

Facebook

KPN

Korte vooruitblik Amazon en Alphabet

Elon Musk zet de bitcoin in vuur en vlam

De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en iTunes. Ook kunt u gewoon op onderstaande link klikken.

De weeklijstjes

AEX deze week: -3,6%

AEX deze maand: +2,0%

AEX dit jaar: +2,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +2,0%

Bitcoin in de lift

Bitcoin (+10,1%) profiteert van een tweetje van Tesla-oprichter Elon Musk. De beste man heeft ruim 44 miljoen volgers dus dan weet u het wel. De AEX (-3,6%) is zo'n beetje de slechtste beurs van Europa. Dit komt doordat onze techfondsen het deze week lieten afweten.

AEX

De shorts in Unibail Rodamco (+22,1%) worden afgebouwd. Verder zijn er geen koerstriggers voor het winkelvastgoedfonds. Het is mij een compleet raadsel waarom ABN Amro (+3,3%) er zo goed bij ligt. Randstad (-4,1%) werd deze week op de verkooplijst van Jefferies gezet.

AMX

Flow Traders (+5,3%) profiteert van de opgelopen volatiliteit op de financiële markten. Basic-Fit (-8,4%) werd daarentegen van de kooplijst van ING geschrapt. Ik verwacht zelf dat de sportschoolketen binnen enkele maanden een emissie bekend maakt. In dit artikel leg ik het allemaal uit.

ASCX

Aandelen met een hoog shortgehalte doen het goed. Wereldhave (+7,0%) is daarvan een mooi voorbeeld. Hoewel, AMG (-8,3%) scoort ook hoog in het shortsellregister, maar dit fonds gaat juist hard omlaag. Sligro (+0,3%) won afgelopen jaar knap marktaandeel.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!