BeursVandaag: Helden of hooligans?

Ik probeer Sherrif (van Nottingham) te spelen door puntsgewijs zoveel mogelijk de feiten te geven en trek daarna mijn conclusies:



Het krankzinnige, nooit vertoonde koersgeweld in vooral Gamestop levert een chaotische markt op met roodgloeiende circuit breakers et cetera

Robinhood verbood gisteren aangaan nieuwe optie-posities in Gamestop, waarna andere brokers volgden met handelsbeperkende maatregelen, ook in Nederland.

Dat koersgeweld brengt t.o.r.e.n.h.o.g.e. risico's met zich mee voor onervaren - kuch - beleggers. Gokkers is beter, hoger-lager is het enige waar ze mee bezig zjn





Arend-Jan, je ziet iets over het hoofd.

Het gaat niet alleen over winsten, maar ook over de aanval tegen het grote geld.

Dat puntje benoem je niet, maar is ook een van de belangrijke drijfveren achter deze beweging.

Als je de moeite had genomen om de reddit draadjes te lezen dan zie je uit heel veel reacties dat de mensen het geen zak boeit dat ze verlies maken, maar dat ze het super vinden om te zien hoe de whales worden geharpoeneerd!

Er zit dus ook een stuk ideologie achter.