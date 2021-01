BeursVandaag: Helden of hooligans?

Het is nu een beurs-, media- en zelfs politieke rel (heel Washington leunt zich er al tegenaan) van jewelste aan het worden.

Ik probeer Sherrif (van Nottingham) te spelen door puntsgewijs zoveel mogelijk de feiten te geven en trek daarna mijn conclusies:

Waarom nu deze actie van de brokers?

De hamvraag luidt: zijn de Robinhood-beleggers in het pak gezet door de industrie, of zijn ze juist zelf hooligans die moedwillig en georganiseerd her en der brand stichten, louter óm het brand stichten? Mijn conclusie:

Ik lees uw reacties wel in de comments. Eerst verder met de cijfers van Signify, dat de verwachtingen verslaat:



WDP is er ook, sorry ik heb het nog niet bekeken.



Heen en weer, wat een vermoeiende, volatiele markt is dit. Nu weer dik lager na een fraai herstel gisteren. Dollar ook lager, zelfs zilver en eigenlijk alleen de volatiliteit flink hoger.



De rentemarkt is de enige die zich niet gek laat maken. Daar zijn ze al jaren gek, zegt u en daar zit dan ook wel weer wat in :-)

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

Analistenadvies luidt als volgt met Berenberg dat van het markttumult gebruik maakt voor achterstallig koersdoelonderhoud:

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met BBP der Hunnen, Chevron en de inkoopmanagersindex uit Chicago, waar vandaag aan al het gedoe te oordelen legendarische gangsters Al Capone en Dean O'Banion de weekopties afhandelen.

Ja, natuurlijk. Is er serieus iemand die denkt dat mensen die alleen maar hoger-lager begrijpen de beurs overnemen?

Aldus de brokers:

Interactive Brokers restricted GameStop trading to protect the market, says Chairman Peterffy “We are concerned about the ability of the market and the clearing systems, through the onslaught of orders, to continue to provide liquidity." @IBKR https://t.co/SNxq6jRS2e

Nog even de andere kant van boek en spread.

En de politiek nog. Iemand nog iets over bruggen bouwen en verbinden?

I am happy to work with Republicans on this issue where there’s common ground, but you almost had me murdered 3 weeks ago so you can sit this one out.



Happy to work w/ almost any other GOP that aren’t trying to get me killed.



In the meantime if you want to help, you can resign. https://t.co/4mVREbaqqm