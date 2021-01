TA: 'Gezonde' correctie?

De recente dip heeft technisch de druk van de ketel gehaald. Een gezonde correctie?

Voorlopig is de correctie van de AEX beperkt gebleven, zonder al te veel technische schade.

Een correctie is nooit gezond, zeker niet voor beleggers met grote posities in de markt. Maar de recente terugval was technische niet dramatisch. Voorlopig was het niets meer of minder dan een normale pullback.

Gezonde pullback

In een normale pullback zoekt de beurs haar oude weerstand weer eenmalig op om deze op te eisen als nieuwe steun. Indien die de koersdaling daadwerkelijk opvangt (zoals nu), kunnen we spreken van een 'gezonde' pullback.



Omdat het laagste punt donderdag rond 633,68 punten lag, kunnen we hier een pullback in zien. Voor de AEX moest de dip op of net boven 632,12 punten opgevangen worden, om een succesvolle pullback te kunnen vormen. Aan die voorwaarden wordt voorlopig voldaan.

Geen grote schade

De Europese aandelenmarkten ogen onrustig. In een paar dagen is er tussen de 3% en 4% van de koersen afgeschaafd, bij individuele aandelen soms veel meer. We zagen begin van de week al tekenen van vermoeidheid, maar echt groot is de schade niet.

In het slechtste geval is er sprake van een pullback-scenario, waarbij de beurzen terugvallen naar hun voormalige weerstanden, die dan als vangnet zouden moeten functioneren.



Vooralsnog is dit scenario nog niet voor 100% uitgekristalliseerd. Maar de contouren van een pullback lijken zich wel af te tekenen, zoals donderdag bij de AEX. Ook de toename van de volatiliteit valt binnen de grenzen van een 'gezonde' correctie.

Vandaag bekijk ik de AEX, de Euro Stoxx 50 (Europese beursgemiddelde) en de Europese VIX index.

AEX-index is vooralsnog opgevangen door steun 632,12

De recente correctie bracht de AEX-index richting naar de koerstop van 21 februari vorig jaar rond 632,12 punten. Nu de AEX zich hierboven lijkt te handhaven, blijft het technische beeld redelijk positief.

Een echte bodem op of net boven 632,12 punten, mogen we kwalificeren we als een 'gezonde' pullback.

Het laagste punt lag donderdagochtend rond 633,68 punten, dus 'veilig' boven het cruciale vangnet van 632,12 punten.

Het tussenliggende topje rond 667,8 punten, van 25 januari, vormt een eerste hobbeltje.

Het koersdoel handhaven we op 703,18 punten (intraday all-time high van 5 september 2000).







Europese beursgemiddelde zoekt naar grond onder de voeten

De Euro Stoxx 50 index is uit de stijgende trend gezakt. Er ligt een stevig vangnet rond de top van 5 september 2020 op 3.400 punten.

Het technische plaatje zou pas serieus verpieteren indien de index daaronder zakt. Bij een doorbraak onder dit niveau dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie.

Vooralsnog kunnen we de daling naar de voormalige barrière van september interpreteren als een pullback in wording.

De eerste weerstand ligt rond 3.657,83 punten (de top van 8 januari).







Europese VIX index veert op, onrust iets gestegen

De VIX Europa blijft al een tijdje binnen een vaste bandbreedte. Dit vertaalt zich op de grafiek in een zijwaarts verloop van de VIX tussen 19,47 (de bodem van 11 december 2020) en 30,34 punten (gevormd op 21 december 2020).

De recente opleving naar het topje van december geeft nog geen dramatische ontwikkelingen in de volatiliteit aan.







Terugblik op de VIX

De Europese VIX-index heeft in maart 2020 het hoogste punt van de afgelopen 20 jaar bereikt. Deze extreem hoge stand van deze paniekbarometer gaf toen een zeer hoge mate van onrust aan.

Aan de hand van de VIX blijkt dat de paniek begin 2020 zelfs groter was dan tijdens de aanslagen van 2001 en van de economische crisis van 2008.

In de tweede helft van 2020 is de VIX langzaam weer teruggezakt. Dat geeft aan dat de onrust langzaam uit de beurzen is verdwenen.







Wat is de VIX-index?

De VIX-index, ook wel paniekbarometer genoemd, geldt als een toonaangevende graadmeter van volatiliteit.

Koersdalingen in de aandelenmarkten vallen doorgaans samen met veel angst bij beleggers, wat logische weer tot een grotere beweeglijkheid van de koersen leidt. Dit zien we dan terug in een stijgende VIX-index.