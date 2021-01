'Beleggen dient ook een hoger doel'

De Gouden Stier betekent voor ABN Amro dit keer dubbel feest: de partij mag zich niet alleen Broker van het Jaar noemen, maar gaat er ook nog eens van door met de Publieksprijs voor Beste Beleggingsinstelling.

Hoog tijd voor een gesprek met Eran Habets (boven) en Jan Willem Hofland, respectievelijk Managing Director Products & Solutions Nederland en Hoofd Investment Centre Nederland bij ABN Amro MeesPierson.

Hofland heeft in de 25 jaar dat hij in het vak zit nog niet zo’n bizar jaar meegemaakt als 2020. “Medio maart stonden we nog keurig in de plus, opeens gingen we 30% onderuit en binnen enkele maanden stonden we goed en wel weer op het oude niveau. Maar als je per saldo kijkt, sloten we 2020 af met een plusje van 2%. Een saai jaar voor wie niet beter weet.”

Inzicht geven van groot belang

Het was echter een jaar vol emotie. Dat is precies het punt, stelt Hofland. “Bij goed beleggen draait het om de ratio en het proberen om de emotie niet de overhand te laten krijgen. Wij proberen onze klanten te helpen door daar meer inzicht in te geven.”

“Het belang van dat inzicht is dit jaar eens te meer gebleken”, vult Habets aan. “Het gaat er vooral om of het doel - dat kan op middellange of lange termijn zijn - behaald wordt. En dan is een korte, heftige correctie geen probleem. Wat wij hebben gezien is dat een behoorlijk aantal klanten is uitgestapt tijdens de correctie, die vervolgens niet meer durven in te stappen, en zo weer een groot deel van het herstel mist.”

Zelfbelegger ervaarde meeste last

“Van alle smaken die we aanbieden, van zelf beleggen tot vermogensbeheer, zien we dat met de klanten die onder beheer beleggen veel minder last hebben gehad dan de zelfbeleggers. Die laatste groep speelt door de bank genomen toch korter op de bal, en dat heeft niet altijd goed uitgepakt.”

Hofland: “Bij het zoveel mogelijk eruit halen van emotie kan educatie helpen. De webinars die we organiseerden in maart en april werden massaal bekeken en we kregen er ook positieve reacties op. We bleven klanten erop wijzen dat het in oog houden van de lange termijn op dat moment belangrijker was dan ooit.”

“Als belegger wil je graag iets doen als de turbulentie op de markt hevig is, maar soms is het beter om op de handen te blijven zitten. Wij wezen onze klanten in maart erop dat dit niet het moment was om te verkopen. Dat bleek later een waardevol advies, want binnen afzienbare tijd stonden we alweer 30% hoger. De mensen die uitstapten hebben die rally gemist. Wie geschoren wordt moet stilzitten, zullen we maar zeggen.”

Proefbeleggen

De jury van de Gouden Stier was in het bijzonder te spreken over het nieuwe concept van ABN Amro, Proefbeleggen. Hierbij kunnen klanten 3 maanden lang met 300 euro van hun eigen geld zonder risico kennismaken met beleggen. De eventuele verliezen worden namelijk door ABN Amro vergoed. Het gaat er vooral om dat mensen vertrouwd raken met het principe van beleggen.

Hofland vervolgt: “De reden hierachter is dat we zagen dat een grote groep klanten wel een rekening opent, maar niet daadwerkelijk begint. Ze zijn dus wel geïnteresseerd, maar om wat voor reden dan ook starten ze niet. Vaak speelt mee dat ze het toch spannend vinden. Maar zoals voor veel dingen geldt: met alleen theorie leer je het niet. Het is belangrijk dat je ervaring opdoet.”

Schot in de roos

Het initiatief bleek een schot in de roos. “Er is veel animo voor en we krijgen er een hoop positieve reacties op. Een groot deel gaat daarna over op daadwerkelijk beleggen. Blijkbaar voorziet dit in een behoefte.”

Habets voegt er aan toe dat hier ook een bredere maatschappelijke discussie aan ten grondslag ligt. “Namelijk de trend dat de overheid zich meer terugtrekt en de burger meer op zichzelf aan gewezen is als het gaat om zijn financiële toekomst. ABN wil graag het belang van beleggen duiden, nu de spaarrente extreem laag is en de spaarder door inflatie inteert op zijn vermogen.”

“Het is natuurlijk niet zo dat iedereen moet beleggen, want het is niet voor iedereen geschikt. Maar we willen mensen wel graag bewust maken. Met Proefbeleggen willen we mensen laten ervaren dat het allemaal best meevalt hoe eng het is.”

Geld een boodschap meegeven

Wat volgens Habets ook meespeelt is dat steeds meer beleggers maatschappelijk iets willen bijdragen met hun vermogen. “Zeker bij de jongere generatie merken we dat de vraag groeit.”

“Het grootste deel van de nieuwe instroom wordt duurzaam belegd, en daar sturen we ook bewust op. Soms zijn klanten zich niet bewust dat ze ook met hun geld een bijdrage kunnen leveren aan hun persoonlijke doelen. Ze hebben zonnepanelen op hun dak, eten minder vlees en scheiden hun afval. Maar staan ze er ook bij stil dat money rules the world? Je kunt geld een boodschap meegeven. In die zin dient beleggen ook een hoger doel.”

Impact

“In 2019 hebben we de volgende stap toegevoegd en dat is impactbeleggen”, zegt Habets. “Daar gaat het om de gamechangers, dit is echt next level duurzaam. Concreet betekent het dat we de portefeuille invullen met voorlopers op het gebied van bijvoorbeeld vleesvervangende producten - denk aan BeyondMeat - recycling of biologisch plastic.”

"Daarnaast hebben we een duurzaamheidsscan ontwikkeld", zegt Hofland. "Dit is een digitaal hulpmiddel om klanten inzicht te geven in de duurzaamheid van hun portefeuille op regelniveau, en om inzichtelijk te maken welke invloed de keuze voor het ene of het andere bedrijf heeft op de duurzaamheid van de portefeuille. Dit past ook goed bij onze grotere klanten als instellingen en stichtingen, die graag een goed verhaal willen vertellen, dat past bij hun overtuiging. Dat wordt steeds relevanter voor klanten.”

Trots

Tot slot wil Habets benadrukken dat ABN Amro vooral trots is op de publieksprijs. “Dat bevestigt dat we op de goede weg zijn en motiveert ons enorm. Het is een stimulans om door te gaan.”

