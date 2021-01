Zorgplicht: waarom de brokers ingrijpen

Het opleggen van een handels verbod is naar mijn idee volkomen onterecht. Dit kan ontweken worden door de grote hedgefunds die een rechtstreekse connectie met de beurs hebben. Dit terwijl de massa niet kan kopen en daarmee de koers alleen maar kan dalen.



Heb er zelf geen geld inzitten. Maar toen het bericht kwam dat de handel stop werd gelegd een positie proberen te openen. (bijna 20k premie op een optie reeks met een strike prijs boven de 500) Deze werd echter ook bij binck geblokkeerd wat naar mijn idee een kwalijke zaak is.



Daarnaast heeft binck nog meer vreemde ristricties. Zo mag ik niet in series handelen die meer dan 50% boven of onder de strike prijs liggen. Daarnaast mag de looptijd niet meer dan 2 jaar zijn. Dit terwijl de risico's van deze series niet per definitie groter zijn dan dan bij de gangbare series. In tegendeel hoe korter de serie loopt hoe hoger het risico normaliter wordt.



Hoe dan ook naar mijn idee een kwalijke zaak en ik ben benieuwd wat de rechtbank hier op te zeggen heeft.