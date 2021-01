Slotcall: Complete chaos!

Het leek vanochtend een hele slechte beursdag te worden, maar al snel herpakte de AEX (+0,2%) zich. Vooral onderliggend zijn de uitslagen groot.

De chippers ASMI en Besi koersten in het eerste handelsuur eventjes 7% lager. Toch sluiten ze beide 2% hoger. Een intradaybeweging van maar liefst 9%. Dat notabene zonder groot nieuws. Schiet mij maar lek.

Op Wall Street gaat het helemaal los. De winnaars van gisteren, zijn vandaag de grote verliezers. Kijk maar naar Nokia (-27,5%), AMC Entertainment (-50,8%) en Gamestop (-23,7%). Diverse brokers, waaronder De Giro, heeft de handel in deze aandelen stilgelegd.

Arend Jan legt uit dat dit komt doordat zij een zorgplicht hebben aan de belegger. Deze beslissing zorgt voor veel paniek, omdat speculanten/gokkers nu niet van hun aandelen af kunnen. De onrust is dusdanig groot dat Degiro zelfs plat ligt.

#Robinhood trending topic! Is t terecht dat diverse brokers handel in #GME etc stoppen?



Ze verdienen graag aan u (en dat doen ze hiermee), maar ze hebben wettelijke zorgplicht (angst voor claims).



Want zo werkt: bij winst bent ú geniaal, bij verlies heeft iemand t gedaan#AEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 28, 2021

Sligro

Sligro (+0,7%) wordt beloond voor zijn vierdekwartaalcijfers. Het verlies van €14 miljoen kwam weliswaar hoger uit dan verwacht, maar de markt let vooral op het gewonnen marktaandeel.

De groothandel kent in Nederland een marktaandeel van 26,6% en dat is 2,4%-punt meer dan vorig jaar. Het is een belangrijk signaal dat het bedrijf sterker uit de crisis gaat komen. De schuldgraad ligt op 2,8 en daarmee hoeft Sligro zich nog geen zorgen te maken over het schenden van de bankconvenanten.

Volgens de IEX-Beleggersdesk hoeven beleggers daarom niet te vrezen voor een emissie. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Nokia

Ook Nokia (-27,5%) lijkt ten prooi te zijn gevallen aan een horde speculanten. Gisteren schoot het aandeel kortstondig ruim 100% omhoog in de VS, om uiteindelijk 40% hoger te sluiten. Nokia zelf zag zich gedwongen te verklaren dat het geen aanleiding zag voor deze extreem volatiele koersontwikkeling.

Vandaag loopt de fantasie alweer grotendeels uit het aandeel. De Amerikaanse notering koerst momenteel 26% in het rood. In het onderstaande artikel leg ik uit wat de belangrijkste risico's van het aandeel zijn.

Rentes

De rentes blijven dicht bij huis. De uitschieter is de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier die drie basispunten oploopt naar +1,04%.

Brede markt

De AEX klimt 0,2%, maar daarmee kunnen we de Duitsers (+0,6%) en Fransen (+0,9%) niet bijbenen

De CBOE VIX-index (volatiliteit) keldert 25,3% en noteert 27,8 punten.

Wall Street koerst zo'n 2% in het rood. De Nasdaq blijft met een plus van 1,3% wat achter



De euro klimt 0,1% en noteert 1,211 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (+2,5%) zijn het oneens met elkaar. De mannen en vrouwen van Reddit hebben het nu ook gemunt op zilver.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,1%) weren zich kranig



Bitcoin (+5,8%) leeft op.



Het Damrak:

ASR (+1,0%) en Aegon (+1,3%) profiteren van een koersdoelverhoging van UBS. NN Group (+1,2%) doet het overigens ook niet slecht.

(+1,0%) en (+1,3%) profiteren van een koersdoelverhoging van UBS. (+1,2%) doet het overigens ook niet slecht. Unibail Rodamco (-1,5%) houdt stand na de rally van gisteren. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht.

(-1,5%) houdt stand na de rally van gisteren. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Galapagos (-2,1%) heeft last van een koersdoelverlaging van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar €90 van €101 en het houdadvies blijft gehandhaafd.

(-2,1%) heeft last van een koersdoelverlaging van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar €90 van €101 en het houdadvies blijft gehandhaafd. De aandelen die gisteren goed lagen, gaan vandaag juist omlaag. Kijk maar naar R oyal Dutch Shell (-2,0%) en Ahold (-1,5%).

(-2,0%) en (-1,5%). Randstad (-1,4%) is door Jefferies op de verkooplijst gezet. Het koersdoel gaat met €4 omlaag naar €45.

(-1,4%) is door Jefferies op de verkooplijst gezet. Het koersdoel gaat met €4 omlaag naar €45. Met Basic-Fi t (+6,0%) wordt ook aardig heen en weer gesmeten. Gisteren ging de sportschoolketen nog ruim 7% onderuit. Wederom is er geen nieuws te melden.

t (+6,0%) wordt ook aardig heen en weer gesmeten. Gisteren ging de sportschoolketen nog ruim 7% onderuit. Wederom is er geen nieuws te melden. Beleggers met een overweging in staalaandelen kennen een goede dag. ArcelorMittal (+5,1%) en Aperam (+4,3%) vliegen omhoog.

(+5,1%) en (+4,3%) vliegen omhoog. Alfen (-1,8%) houdt de schade op het slot nog redelijk beperkt. Bij opening koerste de energiespecialist even 8% lager. Aan beweging geen gebrek vandaag.

(-1,8%) houdt de schade op het slot nog redelijk beperkt. Bij opening koerste de energiespecialist even 8% lager. Aan beweging geen gebrek vandaag. Bank Degroof heeft een oogje op Avantium (-3,6%). De Belgische zakenbank zet de producent van bioplastic op de kooplijst. Beleggers zijn niet onder de indruk.

(-3,6%). De Belgische zakenbank zet de producent van bioplastic op de kooplijst. Beleggers zijn niet onder de indruk. Ik moest even met mijn ogen knipperen toen ik las dat Berenberg Fastned (+6,2%) voorzag van een koopadvies. Ik sluit niet uit dat Berenberg bij een emissie van het snellaadstation de begeleidende bank is.

Adviezen

Aegon: naar €2,80 van €2,05 en verkopen - UBS

ASR: naar €35,90 van €30,50 en kopen - UBS

Avantium: starten met kopen en €7,60 - Bank Degroof

Fastned: starten met kopen en €80 - Berenberg

Galapagos: naar €90 van €101 en houden - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €147 van €165 en kopen - JPMorgan Cazenove

Philips: naar €55 van €52 en kopen - Sanford & Bernstein

Randstad: naar verkopen van houden en naar €45 van €49 - Jefferies

Sligro: naar €17 van €16 en verkopen - Bank Degroof

Unibail Rodamco: naar €60 van €52 en houden - Berenberg

Agenda