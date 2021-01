BeursVandaag: Hebt u even?!

Risk. Happens. Fast. En verzin een mooie reden voor de sentimentsomslag, ik keur alles goed. Kan ook weer zo draaien, hè?

De futures openen beduidend lager na een slechte beursdag bij ons en idem dito in New York. De Fed had geen nieuws en deze drie giganten leverden gisteravond puike en in ieder geval duizelingwekkende cijfers af, maar goed is even niet goed genoeg. Er was veel koersgeweld nabeurs tussen hoop en vrees.

De technologie-juggernauts gingen uiteindelijk met deze standen naar bed. Hier mijn beknopte, maar uitputtende blog met alles erop en eraan van gisteravond.

Apple -3,3%

Facebook: -5,1%

Tesla -1,9%

Tsja en dan al die Gamestops en consorten... In plaats van dat ik u u weer allerlei gillende grafieken en krankzinnige koersen meegeef - u weet ze te vinden - heb ik deze schandalig lange, maar briljante longread voor u. Werkelijk waar, perfecte duiding van wat er aan de hand is en tal originele gedachten.

Nog één ding, in Australië is toevallig ook een fonds met dezelfde ticker als Gamestop en... moet ik doorgaan? Ja, Short sellers face derision, death threats and unexplained pizza is een andere Reuters-headline. Weinig brengt zoveel slechts in een mens boven als een quick buck, tenslotte...

We have a lot of believers in what this newsletter offers and we have people who don’t get it. That’s OK. We can’t please everybody. https://t.co/x8m2oUxJg2 — Matt Levine (@matt_levine) JJanuary 27, 2021

Nieuws is er amper bij ons, Sligro heeft jaarcijfers nadat de omzetrapportage begin deze maand al meeviel. Dit zijn knappe cijfers als je zo even een half miljard aan omzet verliest buiten je schuld om...? Geen dividend natuurlijk. Onze Beleggersdesk (straks meer) meldt mij:

Resultaat ex buitengewone posten in lijn met verwachting. Blijkbaar zit het met de financiering nog goed. Redelijk optimistische toon voor snel herstel als alles weer mag.



Rood is er ook:



Marktbreed... oef. Gelukkig hebben we bitcoin nog, dan maar :-)



De schade aan het rentefront valt mee? De VS flirt wel weer met 1%.

