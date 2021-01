Fed, Tesla, Apple & Facebook

Oef, wat een slechte beursdag. Vooral technologie.

Hier hebt u de crowded trades van vandaag (CNBC):

Oef II, de cijfers van Facebook zijn ruim beter dan verwacht, maar koers -6%. Uncertainty is nooit een lekker woord in een rapportage. Facebook verwacht meer uitdagingen op het gebied van ad-targeting, ofwel tegenvallende outlook. En daar is het even niet de markt voor?

Oh, de koers plust alweer! Wat nu weer? Het is niet bij te houden.

Tesla zwiept op em neer op de cijfers tussen -2% en -6%. Ik houd het op volatiliteit en actueel marktsentiment, want over de fundamentals van Tesla is echt alles al gezegd. Het heet op de networks dat het bedrijf vaag is over het aantal leveringen.

Apple nog dat vlak tot -1% doet. Verwachtingen weer finaal verslagen, China gaat hard en álles groeit. Dik. Hier kort.

Klik voor groot voor het hele verhaal. Ben ik te moe na een lange dag? Ik zie geen outlook. Al het fraais ingeprijsd dan maar.

De Fed liet vanavond zoals verwacht de rente en stimuleringsprogramma's onveranderd. Er was geen nieuws en geen koersreacties op quotes. Voorzitter Jerome Powell ging in zijn persconferentie niet specifiek in op vragen op de Gameshop en bitcoin frenzy's. En de economie? Die moet het van vaccins hebben.