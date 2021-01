Slotcall: IMF waarschuwt

Het is voor de AEX (-1,6%) een dag om snel te vergeten. De markten gingen hard omlaag na een waarschuwing van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het IMF vreest dat de aandelenmarkten binnenkort gaan corrigeren. De koersen staan op een all time high, terwijl de economische problemen nog altijd groot zijn. Dit gaat er bij de economen van het IMF niet in.

Toch is de rally van de afgelopen maanden niet onlogisch. Centrale banken houden de rente laag en kopen massaal staatspapier op. Daarnaast doen overheden ook nog een duit in het zakje. Nu het vaccinatieproces in volle vaart doordendert (behalve dan in Nederland) durven beleggers vooruit te kijken.

In de tweede jaarhelft zullen de winsten van bedrijven verder aantrekken. Door de lage rente zijn de toekomstige winsten meer waard en daar hoort dus een hogere waardering bij. Dit geldt helemaal voor de groeibedrijven en daar hebben we er binnen de AEX wel een paar van. Kijk maar naar ASML (-3,9%) en Adyen (-4,4%).

Fantasie in KPN

Vanochtend presenteerde KPN (+2,2%) nette vierdekwartaalcijfers. De omzet zakte zoals altijd met 3%, maar de vrije kasstroom nam stevig toe. Toch zullen maar weinig beleggers het hebben over de jaarcijfers.

Het grote nieuws is dat grootaandeelhouder Carlos Slim zijn belang heeft uitgebreid van 16% naar 20%. Dit versterkt de fantasie in het aandeel. De Mexicaanse zakenbank heeft natuurlijk ook gehoord van de overnamegeruchten en hoopt een graantje mee te pikken.

Zakenbank JPMorgan Cazenove noemde eerder al een overnameprijs van €4 per aandeel. Niettemin ligt een overname bijzonder gevoelig in de Nederlandse politiek. Dus gok niet blind op een overname. Of KPN koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Beursdebuut Inpost

Beursnieuweling Inpost sluit de dag 15% hoger af. Helaas is er geen particulier die eraan verdiend heeft, want die mochten niet met de beursgang meedoen. Zo werkt dat bij bedrijven die gemakkelijk geld uit de markt halen.

Pas als particulieren echt nodig zijn, mogen ze zich voor een IPO inschrijven. Wie bij de eerste koerstik blind meedeed, zit direct 13% scheef. Het aandeel opende namelijk 28% hoger. Alleen de professionals die tegen de introductiekoers van €16 hebben gekocht, slepen een mooie winst binnen.

Overigens kan Inpost zomaar een aardig aandeel zijn voor de lange termijn. Het bedrijf profiteert van het feit dat we steeds meer online bestellen. InPost heeft in Polen een heel netwerk van zogeheten Automated Parcel Machines (APM).

Dat zijn kluisjes waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens ophalen. Deze kluisjes staan veelal bij supermarkten en parkeerplaatsen. Hierdoor hoeven pakketbezorgers niet de wijk in te rijden en daarmee besparen ze tijd.

Rentes

De rentes blijven dicht bij huis. De uitschieter is de Zwitserse vergoeding op tienjaars staatspapier die drie basispunten zakt naar -0,48%.

Brede markt

De AEX zakt 1,6% en daarmee presteren we een tikje minder slecht dan de Duitsers (+1,8%). De Fransen (-1,2%) houden het verlies iets beter binnen de perken.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 19,1% en noteert 27,4 punten.

Wall Street koerst zo'n 1,5% in het rood. Vanavond presenteren Apple, Tesla en Facebook zijn jaarcijfers. Ook is er nog een Fed-rentebesluit. We houden u er in het liveblog van op de hoogte.



De euro zakt 0,5% en noteert 1,210 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,9%) hebben last van de sterke dollar.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,1%) houden goed stand.



Bitcoin (-6,5%) kent een off-day.



Het Damrak:

De grote winnaar op het Damrak is Unibail Rodamco (+19,9%). Bij een dergelijke koersexplosie hoort normaal gesproken een duidelijke trigger, maar die kan ik deze keer niet vinden. Wat wel opvalt, is dat zwaar geshorte fondsen het vandaag goed doen. Op Wall Street is Gamestop (+148%) daarvan het grootste voorbeeld.

(+19,9%). Bij een dergelijke koersexplosie hoort normaal gesproken een duidelijke trigger, maar die kan ik deze keer niet vinden. Wat wel opvalt, is dat zwaar geshorte fondsen het vandaag goed doen. Op Wall Street is Gamestop (+148%) daarvan het grootste voorbeeld. ABN Amro (+1,0%) stijgt, terwijl ING (-3,4%) hard daalt. Dat zien we ook niet iedere dag.

(+1,0%) stijgt, terwijl (-3,4%) hard daalt. Dat zien we ook niet iedere dag. Technologie-aandelen liggen ronduit slecht. Zwaargewichten zoals Adyen (-4,4%), ASML (-3,9%) en Prosus (-3,7%) kelderen. Misschien is het gewoon een correctie. Het is de afgelopen maanden ook wel erg hard gegaan.

(-4,4%), (-3,9%) en (-3,7%) kelderen. Misschien is het gewoon een correctie. Het is de afgelopen maanden ook wel erg hard gegaan. Air France-KLM (+2,7%) trek zich niets af van downgrades van Berenberg en UBS. Laatstgenoemde vreest dat het verlies van de luchtvaartmaatschappij in 2020 en 2021 hoger zal uitkomen dan eerder verwacht.

(+2,7%) trek zich niets af van downgrades van Berenberg en UBS. Laatstgenoemde vreest dat het verlies van de luchtvaartmaatschappij in 2020 en 2021 hoger zal uitkomen dan eerder verwacht. Sinds Basic-Fit (-6,7%) van de kooplijst van ING is geschrapt, ligt het aandeel ronduit slecht.

(-6,7%) van de kooplijst van ING is geschrapt, ligt het aandeel ronduit slecht. Flow Traders (+2,6%) profiteert van de fors gestegen volatiliteit op de financiële markt. DE CBOE VIX klimt meer dan 20% naar 27,8 punten.

(+2,6%) profiteert van de fors gestegen volatiliteit op de financiële markt. DE CBOE VIX klimt meer dan 20% naar 27,8 punten. Eurocommercial Properties (+2,2%), Vastned (+1,8%) en Wereldhave (+5,1%) gaan in de achtergrond met Unibail Rodamco mee omhoog.

(+2,2%), (+1,8%) en (+5,1%) gaan in de achtergrond met Unibail Rodamco mee omhoog. Signify (-2,5%) brengt een lamp op de markt dat die zou moeten beschermen tegen het coronavirus. Beleggers zijn niet geïnteresseerd.

Adviezen

Air France-KLM: naar verkopen en €3

Air France-KLM: naar verkopen van houden en naar €3 van €2,90 - Berenberg

Air France-KLM: naar €4,15 van €4,45 en houden - UBS

Akzo Nobel: naar €91 van €95 en houden - UBS

KPN: naar €3 van €2,50 en kopen - CFRA

NN Group: naar kopen van houden en naar €39,57 van €35,83 - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar €19,26 en kopen - JPMorgan Cazenove

