BeursVandaag: De langste dag

Er zijn vanavond cijfers van Tesla. Apple en Facebook en de de Fed neemt een rentebesluit. Lange zit, want Apple is pas om 22:30 uur onze tijd.

Het gaat echter maar over één ding op de beurs, Geen cijfers, geen nieuws, geen fundamentals, maar alleen (technische) prijsactie. Gamestop dus. Gewoon, omdat het kan: is dat de beste analyse? Ik neem de CNBC grafiek met de After Hours koers, want u ziet het...

Wat een contrast met het gestaag krimpende KPN, dat met jaarcijfers door is en een matig jaar kende. De outlook weet ik niet een twee drie in te schatten.

Hier de cijfers, jaaromzet verslagen, ik zie geen winst per aandeel, er is minder vrije kasstroom en het dividend gaat van €0,13 over 2020 naar €0,136 over 2021. Dat is toch +4,8%. Zijn er verder nog vragen?

Kijk aan, er is zo een nieuweling op het Damrak en best een flinke:

Miljardje of acht waard straks geloof ik, Poolse #InPost debuteert om 9:00 uur op Damrak à €16 per aandeel. Bovenkant range dus. Veel succes #AEX pic.twitter.com/a7FfUXUcoA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 27, 2021

Nabeurs New York kwamen onder meer deze fondsen met cijfers en de gigant uit Seatlle leverde weer briljante (groei)cijfers af. Dat deed de chipper ook, mooie outlook ook, maar marges en prijzen vielen tegen. Hier mijn update van gisteravond en hier de koersreacties nabeurs:

Microsoft:+3,7%

AMD: -1,0%

Starbucks: -1,7%

De opening is loeiend saai. De dollar zijwaartst per saldo al een tijdje, olie stijgt nog wat, bitcoin heeft een bescheiden opvlieger en wellicht maken we mee dat de volatiliteit een jaar lang boven psychologische grens 20 beweegt.

De rentes houden hun kruit nog even droog:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

08:12 KPN voelt coronacrisis op zakelijke markt

08:11 Nissan: alleen nog elektrische auto's in belangrijkste markten

07:59 Consumentenbond: toezichthouders moeten optreden tegen Nintendo

26 jan Microsoft profiteert opnieuw van cloud door thuiswerken

26 jan Wall Street omlaag in afwachting van resultaten grote bedrijven

26 jan Miljonair Sanderink blijft toch bestuurder Oranjewoud

26 jan Bitcoinaanbieder vindt DNB te streng en stapt naar rechter

26 jan Brussel stemt in met miljardensteun voor accu van de toekomst

26 jan 'Stormachtige omzetgroei voor bedrijf achter filmpjesapp TikTok'

26 jan Tassen Louis Vuitton ook tijdens pandemie populair bij consument

26 jan Champagneverkoop keldert door coronacrisis

26 jan Banken en verzekeraars trekken kar op Damrak

Analistenadvies luidt:

NN: naar buy van neutral en naar €39,57 van €35,84 - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar 1,700P van 1,800P - JP Morgen

Air France-KLM: naar sell van hold en naar €3 van €2,90 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

03:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen feb -8,8

08:00 KPN Q4-cijfers

13:00 AT&T Q4-cijfers

13:00 Abbott Laboratories Q4-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen dec +0,9% MoM

16:00 Boeing Q4-cijfers

20:00 Fed rentebesluit 0,00-0,25%

20:30 Fed persconferentie voorzitter Jerome Powell

22:00 Facebook Q4-cijfers

22:00 Tesla Q4-cijfers

22:30 Apple Q4-cijfers

En dan nog even dit

Oh ja, de Fed. Dat wordt bijpraten, verwacht er niet te veel van. De voorzitter gaat ook echt niks zeggen over oude en nieuwe president en minfin.

Fed will need to reassure the market it's not thinking about dialing back its support https://t.co/1It7fW4CIx — CNBC (@CNBC) January 26, 2021

Ik zou het wel doen. Alleen voor de gein, weten die hobby traders veel wat een emissie is.

I've seen some people ask why $GME doesn't take advantage of this moment and do a secondary to raise cash. But... why would they? What $GME stakeholder has an incentive to do that if it risks stopping the party? — Joe Weisenthal (@TheStalwart) January 26, 2021

Ach en en zo gek is het allemaal ook weer niet, of het komt in ieder geval vaker voor.

WSJ, March 21st, 1923:



"Trading in Piggly Wiggly Suspended by Exchange"



First self-service grocery. CEO responds to bear raid w/ attempt to corner his stock on margin. Explodes 65%, exchange declares a corner. Bears escape, CEO left holding the bag. Blames Jesse Livermore. pic.twitter.com/BCpoe1r7EX — Jesse Livermore (@Jesse_Livermore) January 26, 2021

Daarom heeft In{Post haast. Er is toch een IPO sentiment...

Tot morgen II, want er was nog een beursgang van een e-bike bedrijf in NY, #Ezgo. Op Damrak debuteert morgen Poolse #InPost Uitgifteprijs zal voorbeurs zijn pic.twitter.com/Zdgr4R29KS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 26, 2021

Bingo!

Iets met soep en opdienen?

Amy Klobuchar plans to introduce a bill to limit corporate monopoly power with a focus on tech firms https://t.co/QIaMH8ocZZ — Bloomberg (@business) January 26, 2021

Het echte duurzaam is vraag en aanbod, geen geleuter:

Heavy industry, transport sectors to align on net-zero climate plans https://t.co/7N252S6Xxf pic.twitter.com/fQwLcr8K8m — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2021

Is dit een put onder de relaties...?

Despite geopolitical tension, investors from the U.S. and China own securities in each other worth some $3.3 trln, new research estimates. The shift from direct investment to stocks and bonds portends a more volatile financial relationship https://t.co/sKqoyAFtZZ @petesweeneypro pic.twitter.com/yDXsBjHLHp — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) January 27, 2021

Falen is dokken, terecht?

New Treasury chief Janet Yellen could revive an unfinished 2016 rule on clawing back bankers’ pay to discourage excessive risk-taking. Some banks already do that, but a consistent approach makes sense. From @Breakingviews: https://t.co/KQmyqrWgi0 https://t.co/KQmyqrWgi0 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2021

De uitsmijter, veeg mij maar op :-)

Een interview met de CEO van AstraZeneca. Sorry Europa, jullie hebben gewoon pech. De sites die aan Europa leveren hebben een productivteitsprobleem. https://t.co/5l9kSQF51B pic.twitter.com/NZ4b2ErX6s — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 27, 2021

Veel plezier en succes.