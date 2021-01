TA: Wall Street blijft overeind

Let u op de VIX! Ze kunnen nog niet doorbreken, maar ze liggen er prima bij. Een grote stijging is een bevestiging dat ze er prima bij liggen.



Nasdaq fondsen beginnen hoog tot zeer hoog te liggen op de grafieken, maar ze kunnen dit volhouden tot einde deze week, begin volgende week en dan heb ik het over de Nasdakkie toppers, de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon en Facebook. Die laatste komt las ik ook met cijfers nabeurs. Dus nabeurs: Apple, Tesla en Facebook. Een telefoon maatschappij, een auto maatschappij en een met elkaar contact houden maatschappij. Niet heel veel high tech aan. Het is hoogstens moderner geworden.



S&P 500 future weer terug op de 3.840 punten. Europese futures die wegzakken. FED die vanavond nog een gesprekje gaat voeren. Het gesprek wordt simpel. We blijven geld drukken en we blijven de aandelen markten ondersteunen. Ze hebben verder geen functie meer. Net als de andere Centrale Banken. Geld, heel veel geld drukken. Dat is hun enige taak. Nogmaals, dat kan gewoon 1 persoon doen. Daar hoeven we niet hele verhalen en onderzoeken voor te krijgen. Geld drukken. Schiet op met dat dagelijks extra geld!



Azie hapert,. geen verrassing, ze liggen tijden te goed en dan moet het een keer terug. De achteruitgang valt nog mee. Gooi Europa maar open. Rode Europese futures gaan overheersen!