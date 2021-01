Tracker Tips: Geld als water verdienen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Uit een recent onderzoek onder aanbieders van ETF’s komt naar voren dat zo’n 92% van de emittenten verwacht dat de vraag naar zogeheten water-ETF’s in de komende 1 tot 2 jaar fors zal toenemen, mede gevoed door beleggers die op zoek zijn naar een positieve impact. In deze column belicht ik de achterliggende gedachte en ook een aantal trackers die op dit thema inspelen. Waterschaarste Waterschaarste is wereldwijd een groot probleem geworden, nu de Verenigde Naties waarschuwen dat meer dan 3 miljard mensen worden getroffen door tekorten over de hele wereld, terwijl 4,2 miljard mensen - dat is 55% van de wereldbevolking - zonder veilig beheerd water komen te zitten. Het draagvlak onder managers die in Europa actief zijn, is dat brede thema's met betrekking tot technologie en duurzaamheid de overhand zullen krijgen in de nasleep van de coronapandemie en ook voor de langere termijn. Thematisch beleggen Vorig jaar zagen thematische ETF’s een recordinstroom van bijna € 10 miljard in strategieën als digitale veiligheid en kunstmatige intelligentie. Beleggers voelen zich tegenwoordig meer op hun gemak bij het gebruik van dergelijke trackers voor diversificatie en als een alternatief instrument om hun beleggingsdoelstellingen te behalen in de zoektocht naar rendement. Water-ETF’s Drie trackers op dit vlak, alle verhandelbaar op het Duitse Xetra, zijn respectievelijk de L&G Clean Water UCITS ETF met ticker XMLC en isincode IE00BK5BC891, de Lyxor World Water UCITS ETF met ticker LYXWAT en isincode FR0010527275 en de iShares Global Water UCITS ETF met ticker IQQQ en isincode IE00B1TXK627. Alle ETF’s hebben voor het leeuwendeel Amerikaanse en Britse namen in de mand en kennen fysieke replicatie, waardoor onderliggende aandelen daadwerkelijk worden aangekocht. Onderstaande grafiek geeft weer hoe ze gepresteerd hebben sinds september 2019.



Zo te zien ontlopen ze elkaar niet veel. Wat duurzaamheid betreft volgt XMLC als enige een strategie die zich volledig richt op het maatschappelijk verantwoorde segment van de industrie.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.