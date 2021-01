Slotcall: Slechtste jongetje van de klas

De AEX (+0,1%) sluit weliswaar in het groen, maar toch zijn we vandaag de slechtst presterende beurs van Europa. Dit komt doordat de technologische zwaargewichten Adyen (-1,0%), ASML (-0,6%) en Prosus (-2,7%) verzaken.

Het laatstgenoemde fonds heeft last van winstnemingen bij Tencent. Op de beurs van HongKong zakte Tencent met 6%, terwijl de Chinese techgigant gisteren nog 11% omhoog ging. Zoals bekend heeft de Zuid-Afrikaanse holding een fiks belang van 30% in Tencent.

Daarentegen vinden de financials de weg omhoog vinden. Een duidelijke trigger lijkt er niet te zijn. De rente stijgt slechts fractioneel en bedrijfsnieuws is er niet. Alleen UBS (+2,4%) maakte vanochtend bekend voor $4,5 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Goed nieuws, al gaat het aandeel opvallend genoeg minder hard omhoog dan ABN Amro (+4,2%) en ING (+2,7%).

2020 viel nog wel mee

Charlie Bilello, directeur van Pension Partners, publiceerde deze week een aardige grafiek. Daaruit blijkt dat de S&P500 afgelopen jaar tussentijds een vrije val van 33,9% maakte. Achteraf is de daling nog niet eens uitzonderlijk. In 2008 zakte de index met daarin de 500 grootste aandelen 48,8%.

In de jaren 30 was het zelfs zo'n beetje ieder jaar raak. Het absolute rampjaar was 1931 toen de S&P500 gedurende het jaar 57,5% kelderde. Tijdens de coronacrisis werden er weleens vergelijkingen met The Great Depression van de jaren 30 gemaakt. Het enige verschil is dat toen iedereen arm was, en nu bijna iedereen rijk.

90 jaar geleden was het in de VS echt ondenkbaar dat de Fed de rente op 0% zette en de overheid gratis geld uitdeelde. Veruit het saaiste beursjaar was 2017. Toen zakte de S&P500 vanaf year high maximaal 2,8%. Zo'n lage volatiliteit is nu bijna niet meer voor te stellen.

NSI

Het kantoorvastgoedfonds is de coronapandemie goed doorgekomen. Ruim 98% van de huren over 2020 is geïnd en het bedrijf stelt een dividend voor van €2,16 per aandeel. Hiervan is al €1,04 uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De leegstand van 7% oogt op het eerste gezicht hoog, maar is niet ongebruikelijk voor deze sector. Voor dit jaar rekent NSI (+1,4%) op een EPRA-winst van circa €2,30. Een uitgebreide analyse leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes lopen in een brede lijn licht op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt twee basispunten naar -0,47%.

Klik op de afbeelding voor een grote versie <

Brede markt

De AEX klimt 0,1% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de Duitsers (+1,6%) en Fransen (+0,9%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 1,1% en noteert 23,0 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,1% in het rood. Vanavond presenteert Microsoft zijn jaarcijfers. Arend Jan zal er na 22.00 uur wat over vertellen in het liveblog.



De euro klimt 0,2% en noteert 1,216 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (+0,6%) weten het even niet.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,8%) vallen wat tegen.



Bitcoin (-1,5%) doet het rustig aan. Dat zijn we niet van de digitale munt gewend.



Het Damrak:

Het is mij een raadsel waarom Aegon (+2,5%) vandaag zo hard oploopt. De Amerikaanse rente komt niet van zijn plek.

(+2,5%) vandaag zo hard oploopt. De Amerikaanse rente komt niet van zijn plek. Het winkelvastgoed herstelt van de klappen van de afgelopen dagen. Unibail Rodamco (+4,3%), Eurocommercial Properties (+4,0%) en Wereldhave (+3,6%) maken een aardige bounce.

(+4,3%), (+4,0%) en (+3,6%) maken een aardige bounce. Philips (+1,2%) profiteert van koersdoelverhogingen van UBS, Barclays en Citigroup. De zakenbanken zijn het erover eens dat €54 een nette prijs is.

(+1,2%) profiteert van koersdoelverhogingen van UBS, Barclays en Citigroup. De zakenbanken zijn het erover eens dat €54 een nette prijs is. DSM (+0,8%) sluit bijna op de hoogste koers ooit. In de nabeursveiling gaat het alsnog mis.

(+0,8%) sluit bijna op de hoogste koers ooit. In de nabeursveiling gaat het alsnog mis. Daar waar ING het aandeel Basic-Fit (+0,3%) van de kooplijst haalde, verhoogt Citigroup juist zijn koersdoel met €4 naar €38. Het koopadvies blijft tevens gehandhaafd.

(+0,3%) van de kooplijst haalde, verhoogt Citigroup juist zijn koersdoel met €4 naar €38. Het koopadvies blijft tevens gehandhaafd. Gokfonds Air France-KLM (+4,2%) wordt opgepikt.

(+4,2%) wordt opgepikt. De IEX-Beleggersdesk kwam vanochtend langs met een aardig artikel over Fugro (+1,8%).

(+1,8%). Grootaandeelhouder Teslin is enthousiast over de omzetcijfers van Beter Bed (-0,9%). De beddenverkoper uit Uden gaf afgelopen vrijdag een kijkje in de boeken. De winstcijfers volgen op 12 maart.

(-0,9%). De beddenverkoper uit Uden gaf afgelopen vrijdag een kijkje in de boeken. De winstcijfers volgen op 12 maart. Binnen de ASCX gaan op Accell (-0,5%), Sif (-0,3%) en Van Lanschot Kempen (-0,2%) na alle aandelen omhoog. Het nieuws en de uitslagen zijn echter beperkt.

(-0,5%), (-0,3%) en (-0,2%) na alle aandelen omhoog. Het nieuws en de uitslagen zijn echter beperkt. Een aardige uitschieter is mijn favoriete overnamekandidaat TomTom (+3,1%).

Adviezen

Aedifica: starten met kopen en €110 - Morgan Stanley

Basic-Fit: naar €38 van €34 en kopen - Citigroup

Corbion: naar €56 van €44 en kopen - Bank Degroof

OCI: starten met kopen en €23 - ING

Philips: naar €54 van €50 en kopen - UBS

Philips: naar €54 van €51 en kopen - Barclays

Philips: naar €54 van €53 en kopen - Citigroup

Philips: naar €45 van €41 en houden - Credit Suisse

Agenda