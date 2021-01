BeursVandaag: Particulieren at the gate!

U kent het gevleugelde Barbarians at the Gate toch? Iets met leverage.

Dit jaar is het anders. Piet Particulier die de profs de broek op de enkels trekt én met de billen op het rooster zet. Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden. Het is een unieke markt.

Zo meer hierover. Eerst de cijfers. NSI is door en gecorrigeerd voor Covid-19 is er wel die winst per aandeel die werd verwacht (€2,42). Huuropbrengsten is een miljoentje beter dan verwacht. Het vastgoedfonds levert dus, maar vraag mij niet hoe dit valt.

Er is ook nog een opdrachtje Heijmans à €32 miljoen:

26 Jan - 07:30:00 [RTRS] - PRESS RELEASE REG-HEIJMANS WINS 5-YEAR OOST-NEDERLAND WATERWAY MAINTENANCE CONTRACT

Ziezo, dat zijn de formaliteiten. Dan begin nu deze morning call echt. Riemen vast. Haha, wat leuk omschreven: EV/sales geven als er amper omzet is, inderdaad. Hoe noemen we ze, de wappie-aandelen van dit moment? Bedenk u wel twee keer voor u short gaat. Ze maken gehakt van u.

Serieus, Prosus (!), Zoom en Palantir zitten er ook tussen.

Zo, Goldman Sachs maakte een lijst op van 39 aandelen die zich in de waarderingstechnische gevarenzone bevinden, opbasis van >$10mld market cap, >50m kwartaalomzet >20x forward en EV/sales multiples (wat een idiote maatstaf is, maar kom) pic.twitter.com/2WDsqI8FSe — Tom Simonts (@TSimonts) January 26, 2021

Deze sluit er leuk op aan. Wat dacht u van BlackBerry? Dat weet van niks en kijkt ook met open mond naar de koers.

Telkens als u denkt dat niet nóg gekker kan... #Gamestop #AEX pic.twitter.com/X8k4M7oKCc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 26, 2021

Zo werkt het spel. De shorters krijgen billenkoek van zeg maar de Robinhood hordes. Die hebben geld en de hele dag niks te doen... behalve shorters uitroken.

Op de Reddit worden de aandelen aangevallen waar de grootste short posities in zijn. Op https://t.co/C7iIl6MNyf kunt u de posities in Nederlandse aandelen vinden. Ik verwacht niet dat het hier een dergelijke vlucht gaat nemen. pic.twitter.com/Pw44cqHqpY — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 26, 2021

Marktbreed kleurt het nu wat rood, want Covid-19 heet het weer eens. Het is ook maar net hoe het uitkomt. De boel staat gewoon wat lager na een aardig Wall Street, waar in de loop van dag technologie de grote winst inleverde. De dollar trekt iets aan en UBS meldt 137% meer winst

Rust nog bij de rentes die gisteren klop kregen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

08:05 Amazon opent bezorgcentrum bij Schiphol

08:04 Bouwer Heijmans haalt grote onderhoudsklus vaarwegen binnen

07:55 Topvrouw Etos stapt over naar HEMA

07:12 Nikkei lager door viruszorgen en spanningen China en VS

07:00 'Herstel vacaturemarkt komt weer op gang'

06:08 Amerikaanse Senaat stemt in met Yellen als minister van Financiën

06:04 IMF komt met nieuwe economische ramingen voor wereldeconomie

06:04 FNV: dringend injectie nodig om economie gezond te maken

25 jan Techbedrijven winnen op verdeeld Wall Street

25 jan 'Veel mensen moeten huis uit bij einde aflossingsvrije hypotheek'

25 jan Chinese president waarschuwt voor 'Koude Oorlog-mentaliteit'

25 jan Mastercard maakt Britse creditcardbetalingen in EU flink duurder

25 jan 'Fysieke boek blijft populair ondanks coronacrisis'

25 jan Volkswagen moet Spaanse gedupeerden dieselschandaal vergoeden

25 jan Cijfers Philips vallen goed op Damrak

Analistenadvies luidt:

Philips: naar €44,90 van €44 - JP Morgan

Philips: naar €54 van €53 - Citigroup

Phil;ip: naar €45 van €41 - Credit Suisse

Ik durf ze bijna niet te geven :-) De AFM meldt deze shorts:

De agenda vandaag zit vol grote namen, maar is niet té vol. Hoogtepunt is Microsoft, maar in de regel is daar nooit veel koersreactie op. Bestaat de term Big Boring Tech ook? Ik vind dat een pré.

08:00 Novartis Q4-cijfers

08:00 UBS Q4-cijfers

08:00 NSI Q4-cijfers

11:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen jan 89,0

13:00 Johnson & Johnson Q4-cijfers

13:00 General Electric Q4-cijfers

13:00 Starbucks Q4-cijfers

22:00 AMD Q4-cijfers

22:00 Microsoft Q4-cijfers

22:00 Texas Instruments Q4-cijfers

En dan nog even dit

Terugblik:

Wall Street’s main indexes closed well off their best levels of the day as concerns over the timing and scope of fiscal stimulus dented optimism https://t.co/Tcp1gtOZCt pic.twitter.com/Odn7xfVSvm — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2021

Bij deze:

State Department says Biden to ensure U.S. technology does not support China's 'malign activities' https://t.co/pnN8yQCDvI pic.twitter.com/WuLzwaP7gW — Reuters Business (@ReutersBiz) January 26, 2021

Some?

Moderna is accelerating work on a Covid-19 booster shot to guard against the recently discovered variant in South Africa, but says its current vaccine provides some protection. https://t.co/J2AouVIKK3 — CNBC (@CNBC) January 26, 2021

In China kunnen ze er ook wat van.

Chinese vaping company Rlx shares surged in their debut, delivering a $46 bln valuation that tops Japan Tobacco’s. Fast sales growth can be addictive to investors, but overlooking regulatory risks also can be hazardous to their health. @sharonlamhk https://t.co/fxnsAwEnrG pic.twitter.com/xAp73QvRgS — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) January 26, 2021

Goh:

Bitcoin, crypto inflows hit record last week - CoinShares https://t.co/JT6PqutNFB pic.twitter.com/8h2VOEvgvk — Reuters Business (@ReutersBiz) January 26, 2021

Tja, hij zal zeggen dat u ze moet inslaan...

Current cryptocurrencies unlikely to last, Bank of England governor says https://t.co/W3S1GMQBoi pic.twitter.com/dXCh1pRo95 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 26, 2021

Pompidom:

Geiezen? Helemaal gemist gisteren. Bericht was ook wel verstopt.

Geen headlines (zo gewoon is het blijkbaar al), maar verstopt in de feed. Twee groene berichtjes #Shell (-2,4%) gemist vandaag. #Fastned -5,7%, maar lag hele dag slecht, niet specifiek op dit bericht #AEX pic.twitter.com/e8eI3tjx7H — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 25, 2021

Veel plezier en succes.