TA: DAX laat kopje hangen

Nog maar een paar weken geleden dacht ik dat de Duitse beurs opwaarts zou doorbreken. De DAX leek toen in de startblokken te staan om na 3 jaar getalm eindelijk door de loodzware weerstand 13.795 punten te breken.

Maar het moet nu niet gekker worden. Eerst zien we de AEX vermoeid reageren op meer dan prachtige jaarcijfers, onder andere van ASML en Philips. Nu lijkt ook de Duitse DAX haar uitbraak over de toppen vanaf 2017 weer terug te geven. Met andere woorden: het signaal - de uitbraak - wordt teruggegeven, dus geneutraliseerd.

Technisch slagen onze oosterburen er blijkbaar niet in een gigantische hoofd- & schouderformatie te voltooien. Althans niet op dit moment.

Nieuw all time high

De weerstand ligt thans overigens iets hoger, nu rond de 14.000 punten (rode stippellijn op de 2e grafiek hieronder). Het nieuwe all-time high, gevormd door de intradaypiek van 8 januari, ligt op 14.131,52.

Nu de Duitse beurs moeite heeft met haar 3-jarige horde, leg ik de technische plaatjes onder mijn vergrootglas. Met Duitsland als grootste economie van Europa, zijn deze ontwikkelingen van grote invloed.

Conclusies

Mijn belangrijkste conclusie is dat Duitse beurs, nu de uitbraak boven de weerstand 13.795 punten mislukt, het kopje wat laat hangen. Maar omdat alle positieve langetermijn- en meerjarige signalen nog overeind staan, acht ik de technische schade beperkt.

De conditie van de DAX is enkel op korte termijn verzwakt. Vooralsnog verwacht ik dat de Duitse beurs een nieuwe aanloop gaat nemen om vervolgens de sprong opnieuw te wagen. Technisch lijkt het neerwaarts potentieel op korte termijn beperkt.

DAX kort

Technisch zie ik een paar verzwakkende signalen (vooral op korte termijn):

De steile kortetermijn-uptrend staat onder druk.

Een eerste mogelijke lagere top eind vorige week wijst al op lichte winstnemingen

De uitbraak boven de loodzware weerstand 13.795 punten wordt teruggegeven

DAX vanaf 2017

Op de Duitse beurs is al een paar jaar sprake van een zware horizontale weerstand net onder de 14.000 punten. Recent is de DAX daarop stukgelopen. De zware horde is op de grafiek afgebakend met de rode stippellijn. Nu de completering van een gigantische hoofd- & schouderformatie mislukt, kunnen we spreken van lichte zwakte. Dit impliceert dat de DAX een nieuwe aanloop nodig heeft om de sprong alsnog te maken.

Technisch denk ik dat de schade beperkt is. Overigens wordt pas na een solide en overtuigende uitbraak boven de zware horde een koopconditie afgerond.

Daarna wordt 16.104 het eerstvolgende opwaartse koersdoel. Het uiteindelijke koersdoel op basis van de volledige hoofd- & schouderformatie ligt rond 19.334 punten.

Duitsland vanaf 1976

Op de meerjarengrafiek blijven de volgende positieve signalen overeind: