Slotcall: Dag van downgrades

De AEX opende nog 1% in het groen, maar gedurende de handelsdag liepen de winsten steeds verder terug. Uiteindelijk resteert er een verlies van 0,4%. Het zijn vooral de coronagevoelige aandelen die het laten afweten.

Bovenaan het rijtje verliezers staan de financials. In een interview met Bloomberg heeft ABN Amro topman Robert Swaak gezegd dat hij voorzichtig is met het uitkeren van dividend. Een tweede tegenvaller is dat hij nog steeds geen duidelijkheid kan geven over de witwaszaak die door de Nederlandse staat is aangespannen.

Deze zaak loopt al sinds 2019, maar nog steeds weten we niets over een mogelijke boete. Dit in combinatie met het gure renteklimaat en de slepende coronapandemie leidt ertoe dat de bank een lage waardering krijgt toegekend. ABN Amro handelt tegen 6 keer de verwachte winst over 2022.

Daarentegen liggen de fondsen, die juist profiteren van de pandemie, er vandaag goed bij. Met name Ahold (+2,0%) en Prosus (+3,6%) vinden de weg omhoog. Kuaishou Technology, onderdeel van Tencent (+6,0%), wil een beursnotering in Hongkong. De populaire Chinese videodienst wordt een waarde toegedicht van $180 miljard.

Basic-Fit

Basic-Fit is met een min van 5,5% de grootste verliezer op het Damrak. Het bericht dat ING het aandeel van zijn favorietenlijst schrapt, valt slecht. Door de lockdowns in Nederland, Frankrijk, België en Spanje verlaagt de bank zijn verwachting voor de ebitda met 33% naar €123 miljoen.

Een punt van aandacht is met name de kaspositie. Gedurende de eerste lockdown kende de sportschoolketen nog een maandelijkse cashburn van €15 miljoen. Omdat Basic-Fit in landen zoals Frankrijk en Spanje minder gebruik kan maken van de steunpakketen van de overheid, neemt de maandelijkse cashburn toe naar €20 miljoen.

ING verwacht daarom dat de kaspositie van Basic-Fit per eind februari is gedaald naar €90 miljoen. Mijn inschatting is dat de sportscholen tenminste tot april gesloten blijven en daarom is een emissie een verstandige zet. Wat dit betekent voor het koersdoel, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes maken een duikvlucht. Dit is een extra oorzaak waarom de banken en verzekeraars in de uitverkoop staan. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten naar -0,48%.

Klik op de afbeelding voor een grote versie <

Brede markt

De AEX zakt 0,4% en daarmee presteren we aanzienlijk minder slecht dan de Duitsers (-1,5%) en Fransen (-1,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 10,8% en noteert 24,3 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,5% in het rood. Alleen de Nasdaq (+0,3%) houdt het hoofd nog aardig boven water.



De euro zakt 0,3% en noteert 1,213 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-0,6%) vallen wat tegen.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,5%) doen het niet onaardig.



Bitcoin (+5,0%) veert op.



Het Damrak:

Aegon (-4,3%) is zeer rentegevoelig en daarom de slechtst presterende verzekeraar.

(-4,3%) is zeer rentegevoelig en daarom de slechtst presterende verzekeraar. Mooie cijfers van Philips (+2,3%), al was de outlook aan de magere kant. Desalniettemin is de markt er blij mee. In het onderstaande artikel leest u mijn visie over het aandeel. Philips: Koersdoel omhoog #PhilipsKoninklijke https://t.co/P4gugtinFT — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 25, 2021

(+2,3%), al was de outlook aan de magere kant. Desalniettemin is de markt er blij mee. In het onderstaande artikel leest u mijn visie over het aandeel. Unibail Rodamco (+1,0%) perst er een eindsprintje uit. De gehele dag koerste het winkelvastgoed diep in het rood, maar met dank aan de nabeursveiling staat er toch nog een kleine plus op het bord. Dit geldt helaas niet voor Eurocommercial Properties (-3,9%) en Wereldhave (-3,7%).

(+1,0%) perst er een eindsprintje uit. De gehele dag koerste het winkelvastgoed diep in het rood, maar met dank aan de nabeursveiling staat er toch nog een kleine plus op het bord. Dit geldt helaas niet voor (-3,9%) en (-3,7%). Eind december wild bijna niemand Galapagos (+1,5%) meer hebben. Dit jaar is het biotechfonds met een winst van 13% echter het op drie na beste aandeel binnen de AEX.

(+1,5%) meer hebben. Dit jaar is het biotechfonds met een winst van 13% echter het op drie na beste aandeel binnen de AEX. Defensieve havens doen het vandaag goed. Zo ook Ahold (+2,0%) en Unilever (+2,2%). Groot nieuws om ik overigens niet tegen.

(+2,0%) en (+2,2%). Groot nieuws om ik overigens niet tegen. Op 24 februari presenteert Aalberts (-1,8%) de jaarcijfers over 2020. De IEX-Beleggersdesk heeft voor u alvast een vooruitblik gemaakt. Vooruitblik jaarcijfers Aalberts #AALBERTSNV https://t.co/4ORxslg1DQ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 25, 2021

(-1,8%) de jaarcijfers over 2020. De IEX-Beleggersdesk heeft voor u alvast een vooruitblik gemaakt. PostNL (+1,1%) is niet meer te houden. De markt lijkt er vanuit te gaan dat de post- en pakketbezorger de sterke resultaten over 2020 ook de komende jaren kan vasthouden.

(+1,1%) is niet meer te houden. De markt lijkt er vanuit te gaan dat de post- en pakketbezorger de sterke resultaten over 2020 ook de komende jaren kan vasthouden. Easyjet denkt na de coronapandemie marktaandeel te kunnen inpikken van Air France-KLM (-3,3%).

(-3,3%). Fugro (+4,0%) profiteert van koopadviezen van ABN Amro en ING.

(+4,0%) profiteert van koopadviezen van ABN Amro en ING. Tot slot gaan binnen de ASCX zo'n beetje alle aandelen onderuit. De grootste daler is Van Lanschot Kempen met een verlies van 3,8%.

Adviezen

Aperam: naar houden van kopen en naar €30,70 van €28 - JPMorgan Cazenove

Aperam: naar €35 van €32 en houden - Jefferies

ArcelorMittal: naar €28 van €23 en kopen - Jefferies

ArcelorMittal: naar kopen van houden en €26,50 - JPMorgan Cazenove

ASMI: naar €250 van €204 en kopen - Credit Suisse

ASML: naar €510 van €420 en kopen - Morgan Stanley

Basic-Fit: naar houden van kopen en €30,50

Fugro: naar kopen van houden en €10 - ING

Fugro: naar kopen van houden en €11,50 - ABN Amro

Philips: naar €46 van €42 en houden - KBC

Prosus: starten met kopen en €130 - Renaissance Capital

Randstad: naar €60 van €56 en kopen - Barclays

Agenda