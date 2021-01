TA: Lichte vermoeidheid AEX

Bericht delen via:

De steile uptrend van de AEX is intact. Toch zagen we eind vorige week opnieuw signalen van vermoeidheid. Na eerdere tekenen van een overgekochte conditie (overbought), lijken er nu lichte winstnemingen op te treden.

Eilandje

Op donderdag en vrijdag heeft de AEX bovendien een mini-eilandje gevormd, in het jargon Island Reversal genoemd. Een Island Reversal is zo'n typisch patroon dat op toppen of bodems van de markt voorkomt.

Ik zal helemaal onderaan deze column het verloop en de betekenis van het Island Reversal-patroon uitleggen. Wenst u alleen te weten wat ik van de AEX vind en bent u niet geïnteresseerd in de technische details van een eilandje, dan kunt u deze uitleg overslaan.

Vandaag bekijk ik het kortetermijnverloop van de AEX, de lichte overbought-conditie en het eilandje.

Overigens blijft de langetermijn-technische conditie van de AEX ijzersterk. Mocht er een correctie komen, dan zal die enkel de druk wat van de ketel halen.

Nederlandse beurs doet een stapje terug binnen uptrend

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de laatste bodem weet te blijven, is het stijgende trendkanaal intact. In dat geval blijft het technische beeld redelijk positief.

Het koersdoel handhaven we vooralsnog rond 703,18 punten (gevormd op 5 september 2000).

RSI

Het gaat bij de Relative Strength Index vooral om divergenties (afwijkingen) tussen de AEX en de indicator zelf.

Deze situatie trad op omdat de AEX nog hogere koerstoppen vormde, terwijl de RSI al lagere toppen begon te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.

Winstnemingen

In combinatie met een lichte overbought-conditie (licht overgekocht) kunnen er nog meer winstnemingen optreden.

De hoge stand van de RSI geeft aan dat de Nederlandse beurs in korte tijd iets te hard is gestegen. Vanaf de bodem op 527,38 punten van begin november naar het hoogste punt van de dag dat afgelopen donderdag rond 666,66 punten uitkwam, is de AEX bijna 140 punten - meer dan 26% - opgelopen.

De lichte overbought-conditie geeft niet direct een correctie aan, maar kan ook duiden op een tijdelijke aarzeling in de vorm van een adempauze. In dat geval gaat de AEX niet dalen, maar meer zijwaarts bewegen.

Uitleg Island Reversal

Eind vorige week lijkt de AEX dus een eilandje gevormd te hebben, een Island Reversal. Dit patroon bestaat uit twee gaps (koershiaten), de eerste aan de linkerzijde van het eilandje, de tweede aan de rechterzijde. Het eilandje zelf is het geïsoleerde loshangende patroon in het midden. De Island Reversal komt aan het einde van een uptrend (of downtrend) tot stand.

AEX-koersen op 20, 21 en 23 januari

Hieronder kunt u zien hoe het eilandje bij de AEX eind vorige week tot stand is gekomen, aan de hand van het intraday koersverloop.

Het hoogste punt van de dag op woensdag lag op 661,09 punten. Het laagste intraday punt van donderdag lag op 662,48 punten. Het gebied tussen deze twee niveaus vormt de gap. Dat is duidelijk te zien op onderstaande grafiek.

Dan volgt op vrijdag een verliesdag. Het hoogste punt op vrijdag is op 660,89 punten gevormd. Dat is dus zowel onder het laagste punt van donderdag (662,48 punten) als onder het hoogste punt van woensdag (661,09 punten).

Uiteindelijk is de Nederlandse beurs vrijdag 0,5% lager gesloten op 660,53 punten. De twee gaps onderscheiden duidelijk het eilandje dat op donderdag is gevormd.



Het hoogste punt van de dag van donderdag op 666,66 punten was tevens het hoogste punt van de uptrend waar de AEX zich al enkele maanden in bevindt.

One-Day Reversal Island

Hiermee staat het Island Reversal-patroon eenzaam bovenin het stijgende trendkanaal. Donderdag is een One-Day Reversal Island gevormd, gekenmerkt door slechts één dag.

Volgens onderzoek is de succesratio ongeveer 80%, dat wil zeggen dat in acht van de tien gevallen er ook daadwerkelijk een (tijdelijke) top wordt gezet.