Slotcall: Minicorrectie

quote: Niels Koerts schreef op 22 januari 2021 19:01:

[...]



Beste Makita,



Goed om te horen dat je de podcast hebt geluisterd. We maken het altijd met veel plezier.



Over PostNL. Wat ik vooral wilde zeggen, is dat PostNL een relatief kwetsbare speler is. Vergeet niet dat het bedrijf de laatste jaren bar slecht heeft gepresteerd. De E-Commerce markt zal de komende jaren blijven groeien, maar in de toekomst zouden partijen zoals Amazon en DHL marktaandeel kunnen afpakken. Dan is het de vraag of deze koers nog op het bord staat.



Maar goed: vooralsnog denken beleggers er anders over. En daar hebben we natuurlijk een markt voor.



Met vriendelijke groet,



Niels Koerts

[...]Beste Makita,Goed om te horen dat je de podcast hebt geluisterd. We maken het altijd met veel plezier.Over PostNL. Wat ik vooral wilde zeggen, is dat PostNL een relatief kwetsbare speler is. Vergeet niet dat het bedrijf de laatste jaren bar slecht heeft gepresteerd. De E-Commerce markt zal de komende jaren blijven groeien, maar in de toekomst zouden partijen zoals Amazon en DHL marktaandeel kunnen afpakken. Dan is het de vraag of deze koers nog op het bord staat.Maar goed: vooralsnog denken beleggers er anders over. En daar hebben we natuurlijk een markt voor.Met vriendelijke groet,Niels Koerts

Dank voor je reactie Niels.De huidige waardering van PostNL is 5,25x EBITDA20 dus een hoge koers kunnen we dit niet noemen (UPS doet >17x EBITDA). E-commerce is en blijft booming.Het is m.i. meer een strijd tussen Ahold en Amazon. Ik snap het doembeeld dat zonder ingrijpen in de markt we over 10 jaar alles van monopolist Amazon moeten kopen tegen woekerprijzen omdat zij met veel budget alle markten kapot gemaakt hebben (incl. PostNL en Ahold en DHL). Echter wonen we in Europa en daar gaat m.i. de komende jaren mbt mededinging ingegrepen worden.Voor de nodige fantasie wijs ik je graag op de recente ontwikkelingen bij Royal Mail waar een investeerder in o.a. supermarkten recent een 14% belang nam in Royal Mail. Er is al een nieuwe CEO aangesteld en de beurskoers is al flink gestegen.Nou ja we gaan het meemaken. Ik zie het aandeel naar 4-5 euro gaan obv 6-7x ebitda en 0,28 dividend de komende jaren. Wellicht klopt UPS nog eens aan als de brieftak apart gezet kan worden.Goed weekend!Makita