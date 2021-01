Slotcall: Minicorrectie

Het coronavirus is terug van nooit echt weggeweest. Beleggers worden weer even met de neus op de feiten gedrukt nu onder andere in de EU reisbeperkingen van kracht zijn. De AEX (-0,5%) kent daardoor een mindere dag.

Virusimpact of niet, Unibail Rodamco is - ondanks dat de vastgoedreus verre van coronaproof is - de stijger van de dag met een winst van 2,6%. PostNL (+1,8%) profiteert nogmaals van de positieve winstwaarschuwing van gisteren en Prosus (+1,8%) nadert inmiddels de €100-grens na een slechte jaarstart.

De grootste actie op deze rode beursdag ligt logischerwijs bij de verliezers. Air France-KLM levert ruim 2,5% in op het nieuws dat reisbeperkingen van kracht zijn. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat er een emissie wordt aangekondigd.

Ontex op een bodemkoers

Ontex (-2,4%) behoort tot de meest afgestrafte fondsen van de Belgische beurs. Onrust in de top, tegenvallende bedrijfsprestaties en valutategenwind spelen de luierfabrikant parten. Dit keer ligt het aandeel slecht na een verkoopadvies van Goldman Sachs.

De IEX-beleggersdesk is daarentegen positief over het aandeel. Volgens de projecties van het IMF, ECB en Fed belooft 2021 economisch een beter jaar te worden. Hierdoor zouden de valuta uit de opkomende markten, waar ontex o.a. actief is, in waarde kunnen stijgen.

Dit moet de winst per aandeel van Ontex een flinke boost geven. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week. Ook blikken we alvast vooruit.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Joe Biden

De intraday high van 666,66 punten voor de AEX

Akzo Nobel

Unibail Rodamco en ECP

Philips

PostNL

ASML

Sligro

Air France-KLM

Facebook

Tesla

Microsoft

Strengere regels voor turbo's, maar geen toezicht op bitcoin

De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en iTunes. Ook kunt u gewoon op onderstaande link klikken.

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,4%

AEX deze maand: +5,7%

AEX dit jaar: +5,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +5,7%

Bitcoin corrigeert

Het is niet de week van Bitcoin (-10,6%), al maakt de digitale munt vandaag een mooie draai. Wat vooral opvalt, is dat de Amerikaanse beurzen er goed bij liggen. De Nasdaq100 wint maar liefst 4,4%.

AEX

Het reumamedicijn Filgotinib van Galapagos (+8,7%) wordt in het VK aanbevolen door de Britse toezichthouder. ASML (+6,2%) leverde uitstekende jaarcijfers af en ASMI (+5,6%) gaat in de achtergrond mee omhoog.

Unibail Rodamco (-8,9%) kreeg deze week de ene na de andere adviesverlaging om de oren. Het winkelvastgoedfonds scoort hoog op de verkooplijstjes van grote zakenbanken.

AMX

PostNL (+10,2%) kwam langs met een positieve winstwaarschuwing en dat kan de markt wel waarderen. Aalberts (+8,0%) ontving een koersdoelverhoging van ING. De grote bleeder is Air France-KLM (-7,6%). De luchtvaartmaatschappij zucht onder de lockdownmaatregelen.

ASCX

Binnen de ASCX is Alfen (+8,7%) de grote winnaar. Groot nieuws ben ik niet tegengekomen. BAM (-7,6%) geeft de jaarwinst weer uit handen. De bouwer lijkt alleen maar te kunnen dalen op de beurs.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!