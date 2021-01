TA: Wall Street op ramkoers

Wall Street ligt er technisch prima bij. Kan de beurswaarde de komende jaren nogmaals verdubbelen?

Hoe staat het met onze prognose uit 2017, die van een explosieve stijging op Wall Street uitging?

Vier jaar geleden is in het rapport 'AEX naar 1000' veel aandacht besteed aan de technische positie van Amerikaanse aandelen. De belangrijkste prognose in het rapport was dat Wall Street nog jarenlang explosief zou kunnen stijgen.

Verdubbeling

De beurskoersen in de VS zouden nog ruim kunnen verdubbelen en beleggers staan "gouden tijden" te wachten, aldus het rapport. Donald Trump was toen net geïnstalleerd als nieuwe president.



In 2017 zijn de prognoses voor Wall Street in het rapport 'AEX naar 1000' als volgt geformuleerd:

De Dow theory geeft groen licht: start van nieuwe krachtige opgaande beweging in aandelen.

Wall Street reageert enthousiast op de verkiezing van Trump: De Dow kan tegen 2022-2024 naar 34.000-36.000 punten.

S&P500 kan naar 3.000-3.200 punten (geen tijdspanne).

Einde van de Kondratieff-winter.

Technische signalen in 2017

Dit waren vier jaar geleden de technische signalen voor Wall Street:

Technisch heeft de Dow een 12-jarige periode met veel turbulentie achter zich gelaten. Een krachtig (koop-)signaal was opgetreden nadat de koerspieken van 2000 en 2007 (12.000-14.000 punten) opwaarts waren gebroken. Dit signaleerde in 2017 een duurzame omslag in het sentiment.

Daarnaast had de Dow Jones-index een perfecte lange termijn pullback voltooid, die deze structurele ommekeer valideerde. Een pullback is een koerspatroon dat doorgaans voorkomt aan de vooravond van een sterke stijging.

Zowel de Dow, als de S&P500 en de Nasdaq lieten indertijd vergelijkbare positieve technische plaatjes zien. Over de volle breedte van de markt vielen de sterke meerjarige technische signalen op, die tot ver in het decennium 2020-2030 effect zouden hebben.

Ultra lange termijn zeer positief

In het rapport is de focus vooral gelegd op het beeld voor de ultralange termijn. Vooral de overeenkomsten met bullmarkten uit het verleden voorspelden toen een zeer explosief verloop, dat tot ver in het huidige decennium zou aanhouden.

In deze blog herwaardeer ik de conclusies van vier jaar geleden. Ook nu nog kunnen de koersen de komende drie tot vijf jaar minimaal verdubbelen.

Het einde van de Kondratieff-winter bespreek ik een volgende blog.

Technische signalen in 2021

Dit zijn de technische signalen voor Wall Street op dit moment:

Sterke opwaartse trend met hogere bodems

Recent nieuwe uitbraken

Gemeenschappelijke positieve signalen op alle indices, die elkaar bevestigen

Dow Theory valideert de bullmarkt

Trendversnelling van technologieaandelen

Nog bijzonder veel opwaarts potentieel

Dow Jones sinds 1929

Om ver vooruit te kunnen kijken voor Wall Street beoordeel ik eerst de Dow Jones vanaf 1929. Daarop zijn meerdere lange termijn signalen van belang zijn geweest. De letters en cijfers in de tekst hebben betrekking op de grafiek van de Dow Jones hieronder.

Een recent signaal is de uitbraak begin 2017 bij T, waarbij de 16-jarige weerstandslijn over de toppen van 1999, 2007 en 2015 is gebroken.

Deze uitbraak uit een meerjarige driehoeksformatie heeft technisch dezelfde karakteristieken als die van 1980. Indertijd werd een 20-jarige weerstand gebroken, die later door fraaie pullbacks bij w1 (1981) en bij x1 (1987) is gevalideerd.

En nog niet zo lang geleden heeft de Dow de top van 12 februari 2020 rond 29.564,70 punten gebroken, waarmee opnieuw een zware horde is weggewerkt.

Technisch is een gigantische Hoofd & schouders-formatie opwaarts voltooid en is het technische plaatje voor een langere periode verbeterd.

Verdubbeling of zelfs verdrievoudiging mogelijk

Opwaarts heeft de Dow heel veel ruimte om verder te stijgen. Op basis van de pendulum swing kan de Dow eerst naar 45.000 punten stijgen en over enkele jaren mogelijk naar 60.000.

Op basis van de pendulum swing van de driehoek zouden de koersen nog eens kunnen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen.



Dergelijke prognoses zijn doorgaans leuk op feestjes en partijtjes, hoewel die vanwege de lockdown tegenwoordig minder druk bezocht worden.

Ik geef toe, op dit moment kun je zulke koersdoelen een hoog koffiedik-gehalte toedichten. Maar vast staat wel dat de technisch positie van Wall Street ijzersterk was, is en blijft.







S&P500 op lange termijn

In onze prognose van 2017 is aangegeven dat Wall Street nog kan verdubbelen. Inmiddels is ons koersdoel voor de S&P500-index (3.000-3.200 punten) ruimschoots gehaald. Op onderstaande grafiek is dit punt gemarkeerd bij X.



De uptrend is nog steeds geldig. Na het dieptepunt van de financiële crisis in 2009 (bij D) heeft de S&P nog steeds hogere bodems weten te vormen (bij a, b en c).

Bovendien heeft de doorbraak van de top van begin vorig jaar (X) een nieuw koopsignaal opgeleverd. Het eerstvolgende, maar niet ultieme, koersdoel voor de S&P bereken we thans rond 4.000-4.200 punten.

Waarschuwing

Ondanks al deze positieve waarnemingen, is beleggen op Wall Street op korte termijn niet geheel zonder risico. Al een tijdje is er sprake van een lichte overbought situatie op de Amerikaanse aandelenbeurs.

Technologie is nog niet overspannen op dit moment, maar dreigt dat bij verdere koersexplosie wel te worden.

Hoewel ik nog geen directe signalen van uitputting zien, houd ik de belangrijke trends goed in de gaten.



Nasdaq Composite index

De Amerikaanse technologiebeurs weet de opwaartse trend te versnellen. Met de opwaartse uitbraak uit de oude uptrend (uit 2007), lijkt de Nasdaq Composite index aan de vooravond van een nieuwe koersacceleratie te staan.

De vorming van een nieuwe hogere koerspiek is positief. De Amerikaanse technologiebeurs kan nu verder omhoog richting 18.000 punten (berekend koersdoel).

Op de langere termijn kan de technologiebeurs nog veel hoger. Enkel onder de steun van 12.074,11 punten (de bodem van 31 augustus 2020) zou het beeld verzwakken.



Transportation sector

De Transportation-index wist pas eind 2020 de stijgende trend te hervatten nu de toppen van de afgelopen twee jaar opwaarts zijn gebroken. De oude uptrend is weer opgepakt waardoor we verdere koersstijging mogen verwachten.

Het eerste berekende, maar niet ultieme, koersdoel ligt rond 6.200 punten. Steun ligt rond 5.290,00 punten (de bodem van 12 november 2020).

Dow Theory

Hiermee wordt nu eindelijk voldaan aan de eisen van de Dow Theory. Volgens de theorie die Charles Dow meer dan 100 jaar geleden heeft beschreven, moet een bullmarkt altijd bevestigd worden door de verschillende beursindices, in het bijzonder door de transportsector.

Charles H. Dow (1851-1902), onder andere oprichter van The Wall Street Journal en mede naamgever van de beroemdste beursindex ter wereld, wees erop dat 'stock market averages' in dezelfde richting moeten wijzen, om de geldigheid van een bullmarkt te bewijzen.

Dow ging er in zijn tijd, toen de Verenigde Staten een industriële factor van betekenis werd, vanuit dat alle geproduceerde goederen ook daadwerkelijk van de fabriek naar de klant getransporteerd moesten worden.

Een bullmarkt in de industriële en manufacturing sector zou volgens hem gewantrouwd moeten worden indien deze niet tegelijkertijd in de transportsector zou optreden.

Overigens was indertijd de Dow een beursindex die veel meer industrieel van karakter was dan tegenwoordig. Bovendien werd de transportsector in die tijd gedomineerd door spoorwegen.

Charles Dow en zijn volgers waren in het bijzonder geïnteresseerd in all-time highs. Een all-time high bij de Industrials met een gelijktijdig koersrecord in de Transportsector werd door hem als zeer positief beoordeeld.

Een uitbraak van de Dow Jones Transportation-index in combinatie met een uitbraak van de Dow Jones Industrials index staat sinds jaar en dag bekend als een koopsignaal volgens de Dow Theory.

Feit is dat de recente koersrecords van de Dow Jones Industrials index begin 2021 eindelijk worden bevestigd door gelijktijdige all-time highs op de Dow Jones Transportation index.

Grafiek hieronder: Transportation index