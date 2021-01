Onopvallend TomTom begint nu op te vallen

Er zijn verschillende aandelen die opgepakt worden, zelfs dood geld begint te stijgen. Soms kan het iets betekenen soms zijn het mensen die niet begrijpen dat sommige bedrijven nooit meer terug komen het niveau waar ze ooit stonden omdat hun success tijdelijk was en her en der zit er wat fantasie in.



Zo zit ik zelf de koers van Bayer te volgen de laatse weken. Gaat de koers mee in het sentiment van de DAX (die was lang slecht) maar daar doen ze het nu te goed voor, is de koers te ver achter gelopen (dat sowieso), of zit er dan toch een schikking aan te komen en komt het vuurwerk binnenkort op gang.