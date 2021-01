BeursVandaag: Het kan niet op

Het Witte Huis is nu blauw en de koersen zijn groen in wat een inktzwarte winter aan het worden is.

Onder leiding van Netflix (+16,9%) deed vooral technologie gisteren van zich spreken op een fraai Wall Street, waar de blue chips relatief achterbleven. Ik ben nog niet klaar met alle kleuren van de regenboog, want de oranje brigade van Herna Verhagen zat al vroeg met een fraai persbericht in de mailbox.

Is het écht een verrassing? U ziet het straks aan de koers. PostNL levert onaangekondigd - komt die woordspeling - een mooi pakket voorlopige jaarcijfers af. Alles beter, hoger en meer, ook de outlook 2021. Pakjes dus.



Net door, Corbion draait ook lekker zo te zien:



Marktbreed mag u ook alles weer groen afvinken, het kan niet op. Er lijkt even geen risico in de markt te zitten. De dollar zakt wel wat, maar het valt mij alles mee met die ambitieuze fiscale plannen van de Amerikaanse president. Het lijkt er ook op dat AEX topje 661,09 van gisteren alweer gaat uitnemen.

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de all-time high van de prijsindex is van 5 september 2000 op 703,18. Dat is nog een ritje van ruim 6%. Kan, hoeft niet en ik wil zelf altijd eerst zien en dan pas geloven. Zucht, we doen het vandaag met een ECB-rentebesluit. Zucht, want ik trek de persco's van de president slecht.

Die zijn saai, ze zegt niks en ze ontwijkt vragen. In tegenstelling tot haar collega Jerome Powell, hoewel ook die steeds politieker wordt naar mijn bescheiden mening. Alsjeblieft, houd dat buiten de deur bij centrale banken. Dat is te controversieel. Oh ja, er worden geen veranderingen verwacht bij de ECB.



Oh jee, de rentemarkt is zich aan het verslapen? Niets te zien hier.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:49 United Airlines sluit coronajaar 2020 af met recordverlies

07:26 Consumentenvertrouwen blijft zwak door coronacrisis

07:25 PostNL bezorgt recordaantal pakketten door corona

07:24 'Internetbank Bunq moet meer doen tegen oplichting'

07:13 Nikkei klimt na rentebesluit Japanse centrale bank

06:50 Vaker betaald met iDEAL in 'coronajaar' 2020

06:49 CBS: werkloosheid verder gedaald in december

06:14 'Pakketvervoer winnaar crisis, dip ov en luchtvaart houdt aan

06:11 Meerdere pensioenfondsen waarschuwen voor kortingsdreiging

06:08 Medewerkers in metaalsector leggen het werk neer

06:07 ECB presenteert eerste rentebesluit van het jaar

06:06 Vakbond CNV wil coronasteun tot einde van het jaar

20 jan 'Avondklok nieuwe klap voor economie'

20 jan Records op Wall Street na inauguratie Biden, Netflix straalt

20 jan Accountants vragen om uitstel voor definitieve NOW-aanvraag

20 jan IKEA neemt maatregelen om kosten omlaag te krijgen

20 jan 'Britse economie staat voor sterk herstel'

20 jan Laatste handelsdag NIBC op Damrak op 17 februari

20 jan Coronaverlof lukt niet, kabinet zoekt door naar alternatief

20 jan Winkelbedrijven hameren op uitvoering logistiek bij avondklok

20 jan Verdere afname passagiers Schiphol door inreisverboden

20 jan Adyen en ASML blikvangers in groene AEX-index

Analistenadvies luidt als volgt en ik verwacht meer verhogingen voor ASML de komende dagen.

ASML: naar €472 van €437 - JP Morgan

ASML: naar €540 van €450 - Credit Suisse

ASML: naar €430 van €420 - Cowen & Company

ASML: naar €475 naar €350 - Kepler Cheuvreux

Prosus: naar €134 van €122 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: starten met buy en 1780P - Jefferies

Unibail: naar €45 van €50 - Barclays

PostNL: naar €3,70 van €3,40 (buy) - KBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met... nou, u ziet het: leuk rijtje. Tech-kneuzen IBM en Intel dus en misschien zegt PPG iets over het door AkzoNobel overtroffen bod op Tikkirula? Daar lenen doorgaans cijfers zich niet voor, maar er komen zeker vragen in de conference call.

13:00 American Airlines Q4-cijfers

13:45 ECB rentebesluit -0,5%

14:30 Persconferentie ECB-president Christine Lagarde

14:30 VS bouwuitgaven dec 1,6M

14:30 VS Philadelphia Fed Index jan 12,3

22:00 IBM Q4-cijfers

22:00 Intel Q4-cijfers

22:00 PPG Q4-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik: Netflix deed +16,9%, maar Morgan Stanley -0,2% op jaarcijfers.

Wall Street's main indexes closed at record highs, driven by a rally in Netflix shares and bets on further stimulus under the new Biden administration. Read more https://t.co/8JGHVl77rs $NFLX pic.twitter.com/PTL9ZxUqmT — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2021

Zoals aangekondigd en verwacht:

Biden takes sweeping Day One action on energy, climate, immigration https://t.co/ArDudqhZQP pic.twitter.com/pd89OnerBe — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2021

Interessant om te zien wordt of en in hoeverre de president de Chinapolitiek van zijn voorganger voortzet:

China Mobile and China Unicom said they requested a review of the New York Stock Exchange’s decision to delist their shares more than a week ago https://t.co/9zLeSLGoxY — Bloomberg Markets (@markets) January 21, 2021

Vanmiddag dus:

ECB to chart steady course even as the outlook dulls https://t.co/di5Q0eN3GB pic.twitter.com/ymY7QmQVaE — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2021

Intussen in Japan:

LATEST: Bank of Japan leaves interest rates unchanged.



The bank cut its growth forecast for the fiscal year ending in March, reflecting renewed concern over the pandemic. https://t.co/2DgdADIKQj — Bloomberg Markets (@markets) January 21, 2021

U weet maar nooit, always expect the unexpected! Ik mis alleen een rentelijntje in dit plaatje. U mag raden:

What if (and that’s a pretty big if) the #FederalReserve balance sheet would ‘normalize’ at some point? pic.twitter.com/AFqWlJCnYu — jeroen blokland (@jsblokland) January 20, 2021

Toe maar!

BlackRock to add bitcoin as eligible investment to two funds https://t.co/jJBzXwzwJp pic.twitter.com/xbZ5YTXI9f — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2021

Toe nu toe is kopen wat het hardste stijgt de beste strategie deze crisis:

Wat dacht u van de optiemarkt? Dat was destijds de top van de bubbel, want dat was het:

Equity put/call ratio (5d average) has slipped to its lowest since April 2000 pic.twitter.com/RBIv0Xi0DO — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) January 20, 2021

Politiek is hoe langer hoe meer voor steeds meer aandelen en risico? Niet alleen voor Chinese, maar ik denk ook aan social media et cetera.

Analysis: Jack Ma's reappearance fails to soothe all investor concerns https://t.co/j9fNRV3Htp pic.twitter.com/GjlMZnSmY2 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2021

November? Nou ja, vooruit:

Veel plezier en succes vandaag.