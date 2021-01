TA: Amerikaanse banken voorop

Royce is vandaag druk met het uitblazen van 70 kaarsjes op zijn taart, dus ik neem de column vanochtend voor mijn rekening. Namens iedereen bij IEX van harte gefeliciteerd, Royce.

Het cijferseizoen is wereldwijd van start gegaan en traditiegetrouw zijn de Amerikaanse banken onder de eersten die hun cijfers over de afgelopen periode publiceren. In tegenstelling tot de Europese banken liggen de financials in de VS er goed bij.

De meeste Amerikaanse banken zijn 2020 sterk geïndigd en dit jaar overtuigend uit de startblokken gekomen. De verkiezingswinst van de Democratische partij heeft de verwachtingen verhoogd dat de rente dit jaar wel eens zou kunnen stijgen. Hierdoor zouden de marges en dus de inkomsten voor banken oplopen.

Ik loop de technische plaatjes van een aantal Amerikaanse banken langs. Eerst nog even de Nederlandse beurs.

AEX-index zet opmars voort

De Nederlandse beurs is na een korte adempauze verder opgelopen. Nu het laatste topje breekt, kan de stijgende trend worden voortgezet. Zolang de correcties beperkt blijven, handhaaf ik mijn positieve visie op de index met als koersdoel het all-time high rond 700 punten.

Eerste steun ligt rond de oude weerstand op 632 punten. Een pullback richting dit niveau zal de uitbraak van begin dit jaar nog moeten bevestigen.

Goldman Sachs

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft dinsdag haar cijfers over het afgelopen jaar gepubliceerd en deze waren redelijk in de lijn der verwachting van beleggers. Ondanks een kleine terugval oogt het technisch beeld van Goldman Sachs erg sterk.

De afgelopen weken heeft de koers een flinke stijging laten zien waarbij de weerstand van het oude all-time high is doorbroken. Er is hierdoor ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging richting berekend koersdoel $350,00.

JPMorgan Chase

Ook JPMorgan Chase ligt er technisch bezien goed bij. Het bedrijf heeft zijn cijfers al gepubliceerd, maar dit heeft de koers weinig bewogen. De afgelopen maanden is het aandeel hard opgelopen en de weerstand rond $141, tevens het all-time high, is nu bereikt.

Pas wanneer de weerstand wordt gebroken, zal het beeld verder opklaren en kan de stijgende trend worden hervat richting nieuwe hoogtepunten. Volgende koersdoel wacht dan rond $200,00. Een tijdelijke correctie, nu de weerstand is bereikt, is echter niet uitgesloten.

Citigroup

Citigroup ligt nog wat achter bij de hierboven besproken sectorgenoten, maar laat ook positieve signalen zien. Door de recente stijging is een bodemformatie opwaarts afgerond en is er ruimte vrijgekomen voor een stijging richting de oude toppen rond 80 dollar.

Een eventuele correctie zal een nieuwe hogere koersbodem boven de 200-dagenlijn op kunnen leveren en daarmee de recente verbeteringen bevestigen.