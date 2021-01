Dit zijn de winnaars van de Gouden Stier 2020

Normaal gesproken gaat de uitreiking van de IEX Gouden Stieren gepaard met de nodige feestelijkheden: een award ceremony met alles erop en eraan, foto’s van blije winnaars op het podium en een beleggersborrel tot in de late uurtjes.

Door de Covid-pandemie hebben we die glitter en glamour dit jaar uiteraard even in de kast moeten laten liggen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen prijzen zijn verdiend in het afgelopen beleggingsjaar. Sterker, 2020 was een jaar waarin we, soms juist dóór de uitzonderlijke omstandigheden, zelfs uitzonderlijke prestaties op beleggingsgebied hebben gezien.

De winnaars van de IEX Gouden Stier 2020 - we zijn inmiddels toe aan de veertiende jaargang - hebben die prijs dan ook dubbel en dwars verdiend. De bijbehorende beeldjes gaan we zeker nog eens persoonlijk overhandigen als dat weer veilig kan, maar we willen de kandidaten niet langer in spanning laten dan ze toch al zitten. Daarom maken we vandaag de winnaars bekend.

Van Beste Keuze tot Gouden Stier

Wat moet je ook alweer doen om een Gouden Stier te winnen? In de eerste plaats moet een bedrijf, of product al zijn verkozen tot Beste Keuze van IEX. Die Beste Keuzes hebben we in de afgelopen maanden aan u voorgesteld - u kunt ze hier bekijken.

Van die Beste keuzes belonen we er elk jaar één met een jaarprijs. De jury kijkt daarbij vooral naar de prestaties in het laatste jaar voor de klant. Dat is een breed begrip: het kan om rendement gaan, maar ook om een beter productaanbod, lagere kosten of verbetering van de klantvriendelijkheid.

De winnaars van die jaarprijs mogen komend jaar een Gouden Stier in de prijzenkast zetten. Wie waren dat in 2020?

IEX Gouden Stier - Broker van het jaar

ABN Amro Zelf beleggen

IEX Gouden Stier - Online vermogensbeheerder van het jaar

Axento Vermogensbeheer

IEX Gouden Stier - Vermogensbeheerder van het jaar

Index Capital

IEX Gouden Stier - Private bank van het jaar

InsingerGilissen

IEX Gouden Stier Crowdfundplatform van het jaar

GeldvoorElkaar.nl

IEX Gouden Stier Beleggingsfonds van het jaar

Carmignac Emergents

IEX Gouden Stier Duurzaam beleggingsfonds van het jaar

NN Duurzaam Aandelen Fonds

IEX Gouden Stier Indextracker van het jaar

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld

IEX Gouden Stier Mixfondsenrange van het jaar

NN Dynamic Mix Funds

IEX Gouden Stier Turbo-aanbieder van het jaar

BNP Paribas

Gouden Stier Publieksprijs

Naast de juryprijzen is er ook één publieksprijs, waarvan de winnaar wordt gekozen door Nederlandse beleggers.

Gouden Stier Publieksprijs - Beste Nederlandse beleggingsinstelling

ABN Amro

Wij feliciteren de winnaars van harte met deze titel in een bijzonder jaar, dat ons lang zal bijblijven. Op deze plek leest u meer over de Beste Keuzes en ziet u wie er dit jaar allemaal hebben meegestreden om de Gouden Stieren.

Wie graag leest hoe de jury tot zijn oordeel is gekomen kan hieronder het juryrapport downloaden.