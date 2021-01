Slotcall: Weer big tech

De AEX (+1,2%) is vandaag de beste beurs van Europa en dat hebben we te danken aan de zwaargewichten ASML (+3,0%) en Adyen (+5,1%). De DAX en CAC moeten het doen met plussen tot 0,8%.

Het is algemeen bekend dat de AEX steeds meer een technologie-index wordt. Dit is ook de reden waarom we de laatste jaren in Amsterdam beter presteren dan onze buurlanden. Groeiaandelen zoals ASML, Prosus (+1,5%) en Just Eat Takeaway (+2,2%) profiteren optimaal van de lage rente.

Door het lagerenteklimaat zijn toekomstige winsten van bedrijven meer waard en dat uit zich in een hogere waardering. Of deze stevige multiples aanhouden, hangt af van de vraag of deze fondsen de verwachtingen weten waar te maken.

ASML

Er is in ieder geval een bedrijf dat de verwachtingen altijd weet te verslaan, zo ook vandaag. Zowel de omzet (€4,3 miljard) als winstgevendheid (€3,23 per aandeel) over het vierde kwartaal zijn veel beter dan verwacht.

De outlook voor het eerste kwartaal leek in eerste instantie tegen te vallen, maar de verwachting voor het gehele jaar is gewoon sterk. ASML rekent op groei in de double digits. Als een grote verrassing komen deze goede cijfers overigens niet.

Er is momenteel een groot tekort aan productiecapaciteit in de chipindustrie en daardoor kan ASML betere prijzen vragen voor zijn EUV-machines. Niet dat die prijs ooit slecht was. Het management rekent voor het eerste kwartaal van dit jaar op een brutomarge van 50%.

Er zijn maar weinig bedrijven die dergelijk hoge winstmarges weten te realiseren. De volledige update over de cijfers leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft stabiel op -0,46%.

Brede markt

De AEX klimt 1,2% en daarmee verslaan we de Duitsers (+0,8%) en Fransen (+0,5%) met gemak.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 4,2% en noteert 22,3 punten.

Wall Street koerst dik in het groen. De Dow Jones (+0,6%) en S&P500 (+1,1%) vinden de weg omhoog. De grote uitschieter is de Nasdaq (+1,8%). Netflix (+14,2%) steelt te show. In dit artikel vertelt Arend Jan er meer over.



De euro zakt 0,2% en noteert 1,212 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,5%) en zilver (+2,0%) hebben er zin in.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,9%) doen het ook niet onaardig.



Bitcoin (-6,0%) corrigeert.



Het Damrak:

Adviezen

Aalberts: naar €42,40 van €35 en kopen - ING

Aalberts: starten met €42,40 en kopen - Morgan Stanley

Aedifica: starten met kopen en €115 - ING

ABN Amro: naar €14,90 van €14,40 en kopen - Kepler Cheuvreux

Ahold: naar €24 van €25 en houden - BNP Paribas

Ahold: naar €24 van €25 en houden - Credit Suisse

Ahold: naar €24 van €28 en houden - CFRA

Air France-KLM: naar €5,10 van €2,70 en houden - Barclays

ASML: naar €437 van €408 en kopen - JPMorgan Cazenove

ASML: naar €520 van €460 en kopen - DZ Bank

DSM: naar kopen van houden en naar €154 van €141 - Credit Suisse

Flow Traders: naar kopen van houden en naar €32 van €29,30 - BNP Paribas

JDE Peet's: naar €40 van €40,50 en kopen - Deutsche Bank

Philips: naar €50 van €49 en kopen - Berenberg

Prosus: starten met kopen en €125 - Oddo BHF

