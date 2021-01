Over Netflix, Walmart en Shell

Ik ben zelf ook een aandeelhouder van Shell. Ik geef aan CEO Ben van Beurden aan dat het eenvoudig is om een nieuw verdienmodel te creëren. Gewoon LNG omzetten in blue waterstof en de CO2 kun je kosteneffectief benutten om de verloren gegane bosgebieden op deze wereld te herplanten. Als je dit doet met de zaden die in onze Arboretum's opgeslagen zijn zal er in die nieuwe bosgebieden niet alleen bomen gaan groeien maar ook alle verloren gegane planten waarvan er vele een basis zijn voor duurzame medische grondstoffen en ben je niet meer voor 90% van deze medische grondstoffen afhankelijk van China. Eastman Kodak kreeg bijna 800 miljoen subsidie voor de ontwikkeling van medische grondstoffen. Shell CEO moet durven veranderen zoals DSM. In het slechtste geval produceert hij heel veel hout en als hij het goed doet ook nog medische grondstoffen en krijg hij Shell's imago op doordat nu blue waterstof ineens green wordt en wordt LNG gas ineens een nuttige commoditie. Het is jammer dat CEO Ben van Beurden geen echte ondernemer is.