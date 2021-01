Over Netflix, Walmart en Shell

Netflix viert met pre-market +13,3% misschien niet eens zozeer de jaarcijfers, als wel dat het bedrijf gisteren... volwassen is geworden.

Wat bedoel ik hiermee? Simpel: de businesscyclus. Een bedrijf wordt opgericht, groeit, wordt gevestigde orde, raakt weer achterop en gaat uiteindelijk ten onder. Kan ook nog anders, de onderneming kan in ieder stadium worden verkocht, fuseren, opsplitsen, of de business over een volledig andere boeg gooien.

Ik weet zeker dat u ook voorbeelden te over kan opnoemen: Amazon is misschien wel de beroemdste en grootste pure groeier ooit, Apple en Microsoft behoren al tot het meubilair van de Dow Jones, IBM en Intel zijn misschien voorbeelden van bedrijven die achterop zijn geraakt en ooit ging onze VOC gewoon ten onder.

Terug naar Netflix, het beste S&P 500-groeiaandeel van het vorige decennium:



Dat ging op giga jaarlijkse abonnee- en omzetgroei, en het geld werd meteen geïnvesteerd in content. U ziet dat het tempo rap afneemt. De online-streamingmarkt is volwassen aan het worden met een verdienmodel. Netflix groeit gewoon door (en verhoogt continu de prijzen) en dat met met tal van concurrenten.

Netflix Q4 revenues were up 21.5% over the prior year, its 31st consecutive quarter of >20% YoY growth. This was the lowest YoY growth rate since Q2 2013. $NFLX



Data via @ycharts pic.twitter.com/T6VRJrZTVf — Charlie Bilello (@charliebilello) January 19, 2021

Een van de eerste Q4-headlines van Netflix gisteren was onderstaande en eigenlijk interesseerde me de rest al meteen niet meer. Vanaf nu gaat het belang van abonneegroei steeds minder worden en gaat het meer en meer om fundamentals. Netlix sorteert hiermee pro-actief voor op de beurs zelf.

Zeg nooit nooit, maar in principe is het waarschijnlijk dat met afnemende groei niet alleen meer de (afnemende?) koerswinst de markt kan behagen. Er moet boter bij de vis: winstdeling, ofwel aandelen inkopen of dividend betalen. Daar is vrije kasstroom voor nodig en met deze slimme headline paait Netflix de beurs.

Ofwel, ik denk dat het management er klaar voor is om van groeiaandeel naar blue chip te gaan. Volwassenheid dus. Zie Apple, dat in 2012 dividend is gaan betalen en aandelen is gaan inkopen. Dat kan ook een heel aantrekkelijk aandeel opleveren. Spreekwoordelijk zou Warren Buffett vandaag al kunnen bellen.

Wow, #Netflix jaarcijfers 2020 rollen door en...



19 Jan - 22:01:27 [RTRS] - NETFLIX INC - WILL EXPLORE RETURNING CASH TO SHAREHOLDERS THROUGH ONGOING STOCK BUYBACKS, — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 19, 2021

Genoeg grote aandelen die ooit ook van groei naar blue chip gingen. Ik pik Walmart er uit. Kijk naar de grafiek. Toen de grote groei er eenmaal uit was rond 2000, ging het concern steeds hogere dividenden betalen. Vijf jaar geleden begon het zichzelf, onder druk van Amazon, zelfs opnieuw uit te vinden als tech.

Zo werd Walmart weer groeiaandeel en zie ook meteen ook die inzakkende dividendgroei. Er moet weer worden geïnvesteerd! Eigenlijk bewandelt het de omgekeerde weg!

Morgen komen IBM en Intel met cijfers, twee bedrijven die naarstig zoeken naar ook zo'n U-turn. Bij ons is DSM - de Staatsmijnen - een mooi voorbeeld. Dat vond zichzelf al drie keer opnieuw uit.



Nu weet ik een AEX-grootmacht, waar ik toevallig een paar aandelen in heb, die zichzelf ook opnieuw moet uitvinden. Dat weet het bedrijf zelf ook. Inderdaad, Royal Dutch Shell. Zie het plaatje, ooit was ook Olies een vette groeier met een dik dividend. Het is zelfs vergelijkbaar met Apple nu.

Het royale dividend is al voor tweederde naar de gallemiezen, nu de rest nog. Het is te hopen dat De Koninklijke over twee weken een nieuwe, uiteindelijk winnende energiestrategie presenteert. Intussen kan het nog mooi aan olie en gas verdienen, dividend betalen en investeren. Of het lukt, is altijd de vraag en dus het risico.

Eigenlijk is aan u de keuze of u denkt dat Shell een IBM of een Walmart is. Of misschien wel een Tesla, maar daar zou ik maar niet te veel op rekenen :-)