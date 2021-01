ABN Amro, Zalm & de witte was

Is wel ingeprijsd, tenzij bedrag door het dak gaat natuurlijk. Ik denkt het zelf niet, want wat de staat (56% aandeelhouder van ABN Amro) dan aan boete binnen krijgt, verliest het aandeel weer aan waarde. Zeg maar een agent die zichzelf beboet dat hij of zij door rood rijdt. Of zich niet aan de avondklok houdt, om actueel te blijven.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp