Ka-ching, nieuwe jaartop AEX

Een blogje hieronder ziet u de fondsen die u een flesje en een bloemetje mag sturen, de AEX zet een nieuwe jaartop neer. Was 656,66 en is nu minimaal 657 en een beetje. Opgaande trend intact heet het dan technisch.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

