BeursVandaag: Toch weer ASML

Aan de AEX future te zien zit het wel goed met cijfers ASML, dat in haar eentje 1/6 van het indexgewicht vormt. Louter groen vinkjes.

De chipmachinefabrikant verslaat met jaar- en kwartaalcijfers ruimschoots verwachtingen, marge Q4 is hoger, dividendgroei is fraai en de outlook 2021 wordt verhoogd naar double digit groei. De cijfers vallen ook onder goed gesternte, want de markten lijken hoger te staan op onder meer:

De benoeming vandaag van een nieuwe Amerikaanse president die flink geld wil uitgeven (was getekend, zijn nieuwe minfin Janet Yellen)

Netflix dat +12,2% op jaarcijfers deed (vooral omdat het fonds vanaf volgend jaar eigen aandelen hoopt te gaan inkopen, ja echt)

Alibaba staat +9% in Hong Kong, omdat Jack Ma weer boven water is

De outlook voor Q1 leek mij in eerste instantie wat zwak, maar voor het hele jaar verhoogt ASML inderdaad gewoon weer naar dubbelcijferige groei. Lees hier mee op Beurs.nl. Kortom, ASML levert. Weer.

Marktbreed ziet het er verder aardig uit nu, niks bijzonders. O het moet zijn dat de dollar redelijk onbewogen onder Yellen bleef en dat bitcoin geen nieuwe all time highs neer zet? U mag zelf bepalen of dit technisch uittoppen is, om in (boomer-)beursjargon te blijven. Oh ja, de AEX kent dit jaar topje 656,66.

Hup rentes, morgen de ECB:

Veel plezier en succes vandaag.