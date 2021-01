Slotcall: Duitse coronavariant duikt op

De AEX (+0,2%) krijgt een steuntje in de rug op geluiden dat de geldsluizen in de VS verder worden opengezet. Tenminste, als het aan Janet Yellen ligt.

Verder viel de Duitse ZEW-index mee. Deze indicator meet het vertrouwen van institutionele beleggers in de Duitse economie. Over de maand januari kwam de stand uit op 61,8 en dat is een tikje beter dan de 60,0 waarop de markt rekende.

Slecht nieuws is er ook. Er schijnt een Duitse variant van het coronavirus te zijn ontdekt. Het is alleen nog onduidelijk of het virus besmettelijker en/of dodelijker is. Ook weten we niet of de variant immuun is tegen de coronavaccins.

De markt reageert lauwtjes op het bericht. Coronagevoelige aandelen blijven vandaag wat achter, maar de uitslagen zijn niet schokkend. Alleen de financials vallen vies tegen, maar het is onduidelijk of de Duitse variant de trigger is.

Vooruitblik ASML

Morgenochtend opent ASML (+0,5%) het bal. Het belooft een spannende dag te worden, want de verwachtingen zijn hooggespannen. Dat uit zich in een hoge aandelenkoers. Sinds begin vorig jaar is het aandeel met 60% opgelopen en begin dit jaar zagen we zelfs een versnelling van de stijging.

Volgens analist Paul Weeteling zijn er een aantal goede redenen voor deze hoge koers: centrale banken drukken massaal geld bij, de rente is laag en ASML is als monopolist uitstekend gepositioneerd om te profiteren van een aantrekkende vraag naar chips.

Voor het vierde kwartaal rekent hij op een omzet van €3,9 miljard een een winst per aandeel van €2,50. De koers van ASML lijkt maar niet te kunnen dalen, maar toch benoemt Weeteling een aantal punten van zorg. Welke dat zijn, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven dicht bij huis. Alleen de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier (-4 basispunten) loopt wat terug.

Klik op de afbeelding voor een grote versie <

Brede markt

De AEX klimt 0,2% en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (-0,1%) en Fransen (-0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 5,6% en noteert 23,0 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,5% in het groen. De Nasdaq is de outperformer met een plus van 0,9%.



De euro klimt 0,4% en noteert 1,213 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (-0,5%) profiteren niet van de zwakke dollar.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+2,1%) vinden de weg omhoog



Bitcoin (+2,9%) handhaaft zich op een hoog niveau.



Het Damrak:

Barclays en Morgan Stanley waren vergeten het drama met filgotinib in te prijzen. Dit resulteert in stevige koersdoelverlagingen voor Galapagos (+3,8%). De koers gaat echter omhoog, omdat Morgan Stanley het advies gewoon verhoogt.

(+3,8%). De koers gaat echter omhoog, omdat Morgan Stanley het advies gewoon verhoogt. Voor de financials is het een dag om snel te vergeten. ABN Amro (-2,5%), Aegon (-2,5%) en ING (-2,6%) zijn de grootste verliezers. De banken Goldman Sachs en Bank of America publiceerden best aardige cijfers, dus ik kan deze daling niet verklaren.

(-2,5%), (-2,5%) en (-2,6%) zijn de grootste verliezers. De banken Goldman Sachs en Bank of America publiceerden best aardige cijfers, dus ik kan deze daling niet verklaren. Philips (+0,4%) doet een goede, maar dure overname. Het hele verhaal leest u in het onderstaande artikel. Philips: Dure maar slimme overname #PhilipsKoninklijke https://t.co/oMswQsA4GS — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 19, 2021

(+0,4%) doet een goede, maar dure overname. Het hele verhaal leest u in het onderstaande artikel. Het is 2020 all over again. Tenminste, voor Unibail Rodamco (-0,1%). Het winkelvastgoedfonds is dit jaar met een verlies van 6,5% het slechtst presterende aandeel binnen de AEX.

(-0,1%). Het winkelvastgoedfonds is dit jaar met een verlies van 6,5% het slechtst presterende aandeel binnen de AEX. Tencent Music vliegt 20% omhoog omdat het een slimme overname doet. Het grote Tencent heeft weer een belang in Tencent Music, waardoor ook de koers van de Chinese broer oploopt. Prosus (+3,7%) heeft dan weer een 30% belang in Tencent en is tevens een zwaargewicht binnen de AEX. Kortom, zo'n beetje iedereen plukt de vruchten van deze deal.

vliegt 20% omhoog omdat het een slimme overname doet. Het grote Tencent heeft weer een belang in Tencent Music, waardoor ook de koers van de Chinese broer oploopt. (+3,7%) heeft dan weer een 30% belang in Tencent en is tevens een zwaargewicht binnen de AEX. Kortom, zo'n beetje iedereen plukt de vruchten van deze deal. Besi (-0,8%) kan ASMI (+1,4%) vandaag niet bijbenen.

(-0,8%) kan (+1,4%) vandaag niet bijbenen. SBM Offshore (-1,7%) weet niet te profiteren van een stevige koersdoelverhoging van Bank of America. Het aandeel gaat naar €11 van €8,50. Het probleem is alleen dat het verkoopadvies gehandhaafd blijft.

(-1,7%) weet niet te profiteren van een stevige koersdoelverhoging van Bank of America. Het aandeel gaat naar €11 van €8,50. Het probleem is alleen dat het verkoopadvies gehandhaafd blijft. Alfen (+4,3%) is een prachtig handelsaandeel. Gisterochtend zakte de koers nog tot €74 en nu staat er alweer €83 op het bord. Dat notabene zonder nieuws.

(+4,3%) is een prachtig handelsaandeel. Gisterochtend zakte de koers nog tot €74 en nu staat er alweer €83 op het bord. Dat notabene zonder nieuws. Een nog speculatiever aandeel is Vivoryon (+7,5%). Dit fonds is alleen geschikt voor mensen met een sterk hart. U kunt van het een op het ander moment zomaar 20% verliezen.

Adviezen

Met dank aan het harde werk van collega Arend Jan heb ik voor u de gehele lijst met advies- en koersdoelwijzigingen.

ABN Amro: naar €14,90 van €14,40 - Kepler Cheuvreux

Aegon: naar €3,70 van €3,50 - Morgan Stanley

Aegon: naar €2,20 van €2 - Barclays

AkzoNobel: naar hold van buy en naar €96 van €102 - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar $30 van $28 - Keybanc

ArcelorMittal: naar $30 van $21 - Deutsche Bank

ASML: naar €525 van €475 - Barclays

ASML: naar €400 van €350 - Susquehanna

ASR: naar €40,50 van €40,60 - Barclays

DPA: Op favorietenlijstje Kempen

Galapagos: naar overweight van equalweight en naar $129 van $159 - Morgan Stanley

Galapagos: naar €85,50 van €125 - Barclays

Just Eat Takeaway: Op favorietenlijstje Kempen

NN Group: naar €40,40 van €36,90 - Morgan Stanley

NN Group: naar €35,84 van €32,64 - Citigroup

NN Group: naar €40 van €41 - Barclays

Philips: naar €44 van €39,40 - JP Morgan

Randstad: naar €40,60 van €36,90 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar 1,815P van 1,715P - Credit Suisse

Royal Dutch Shell: naar $50 van $41 - Cowen & Company

Besi: naar €60 van €52 - DeGroof Petercam

SBM Offshore: naar €11 van €8,50 - Bank of America

Van Lanschot: naar €28 van €25,90 - Kepler Cheuvreux

Agenda