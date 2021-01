Haar haar is wit, de dollar is groen, maar de koers is nu rood. Speculatief zoals altijd, maar wellicht daalt nu de dollar (EUR/USD boven 1,21) op uitspraken van de morgen aantredende nieuwe Amerikaanse minister van Financiën. Janet Yellen heeft als oud-Fedvoorzitter gezag, prestige en haar uitspraken wegen.

Kan maar zo een gewoonte worden de komende vier jaar? Uiteraard is de dollar formeel het mandaat van Fed-voorzitter Jerome Powell, maar die twee kennen elkaar monetair gesproken van haver tot gort.