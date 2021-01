BeursVandaag: Halve AEX met nieuws

De futures gaan lekker, de dollar daalt, commodities presteren wisselend en dat alles met een nul voor de komma. De rentes doen een basispuntje hoger

Laatste nieuws: Philips doet een overname van een privaat bedrijf en zeg maar of dit nog onder kralen rijgen valt.



Er is ook officieus nieuws, Kapitein Jitse van Zr. Ms. Just Eat Takeawy wil de Ketting bij Chatham stuk varen. Serieus, Just Eat Takeaway wil letterlijk koste wat kost het VK voor zich winnen.

We are lowering delivery fees for many popular restaurants in London to ZERO from today. McDonald's, Greggs, German Doner Kebab, Pret a Manger, Yo! Sushi, Itsu, KFC, Burger King, etc., etc., all without delivery fee??@JustEatUK — Jitse Groen (@jitsegroen) January 18, 2021

Dan dit. Al dagenlang eigenlijk, er is weer enorm veel analistenadvies en dat vlak vóór het jaarcijferseizoen. Ik weet het niet zeker, maar ik denk zelf aan achterstallig koersdoelonderhoud en pre-earnings calls van bedrijven met analisten.

Aegon: naar € naar €3,70 van €3,50 - Morgan Stanley

Aegon: naar €2,20 van €2 - Barclays

AkzoNobel: naar €96 van €102 - Deutsche Bank

ASML: naar €525 van €475 - Barclays

ArcelorMittal: naar $30 van $28 - Keybanc

ASR: naar €40,50 van €40,60 - Barclays

Galapagos: naar €85,50 van €125 - Barclays

NN: naar €40,40 van €36,90 - Morgan Stanley

NN: naar €35,84 van €32,64 - Citigroup

Philips: naar €44 van €39,40 - JP Morgan

Randstad: naar €40,60 van €36,90 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar 1,815P van 1,715P - Credit Suisse

NN: naar €40 van €41 - Barclays

Marktbreed is er niet veel te zien, maar wat er is, ziet er bijna allemaal goed uit. De AEX heeft als jaartop 656,66 staan. De agenda kent de Duitse ZEW Index, het eerste economische cijfer over januari en Netflix komt met cijfers. De consensus gaat uit van 6 miljoen nieuwe abonnees.



De rentes bikkelen een basispuntje bij:

08:08 Muizen, toetsenborden en webcams niet aan te slepen bij Logitech

08:07 Turkije stelt reclameverbod in voor Twitter en andere platforms

08:01 Europese autoverkopen bijna een kwart lager in crisisjaar 2020

07:42 Duitsland betreurt sancties tegen Russisch pijplegschip

07:39 Yellen: overheid moet met grote steun voor economie VS komen

07:20 Chipbedrijven en automakers stuwen Nikkei

18 jan Geen doorstart voor voormalige Blokker-winkels in België

18 jan Amerikanen kondigen sancties aan voor pijplegschip Nord Stream 2

18 jan Eurogroep blijft achter steunbeleid staan

18 jan Staking bij Nederlandse fabrieken Cargill

18 jan Zweeds SSAB wint op beurs na bericht over gesprekken met Tata

08:00 Duitsland inflatie CPI dec +0,5% MoM

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jan 60,0

13:00 Bank of America Q4-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q4-cijfers

22:00 Netflix Q4-cijfers

Denkt u hier ook meteen aan Just Eat Takeaway?

Ride hailing and food delivery giant Grab may list its shares in the U.S. this year https://t.co/PPUDRJD03a pic.twitter.com/wd39kZANQk — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2021

Het bloed kruipt?

Parler partially reappears with support from Russian technology firm https://t.co/vwNHVzU0mG pic.twitter.com/U21tUsDxop — Reuters Business (@ReutersBiz) January 19, 2021

Ach, het loopt sinds de Founding Fathers wel los daar op Wall Street, hoor...

Outlook darkens for Wall Street as Biden's regulators take shape https://t.co/d5IZ2DbuPj pic.twitter.com/0ygHBNLt1P — Reuters Business (@ReutersBiz) January 19, 2021

Zoveel had ik niet verwacht:

Foreigners poured money into China as the world struggled with the coronavirus pandemic https://t.co/Kc2hr5YYLC — CNBC (@CNBC) January 19, 2021

Tja, wie wordt hier nou blij en gelukkig van? Geld moet worden verdiend, heb ik altijd geleerd, and this time it's no different. Denk ik dan.

Very nice chart from UBS showing the massive amount of monetary #stimulus since January 2020. pic.twitter.com/hFnsCW63hS — jeroen blokland (@jsblokland) January 19, 2021

Hoe luidt Toen wij naar Rotterdam vertrokken in het Chinees? Er is vast ook wel een Chinese uitdrukking voor je blauw betalen. Inflatie kán de gamechanger zijn:

A headwind for the global economy: Shipping goods gets prices amid higher demand and a shrinking pool of empty boxes. Costly containers adding to general supply chain shocks due to pandemic, threatening to stifle already weakened globalization, BBG reports. pic.twitter.com/7cIpdIikyF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 18, 2021

Veel plezier en succes.